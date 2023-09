Petro dijo que la petición de Duque a EE. UU. sobre Cuba tuvo consecuencias criminales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el expresidente Iván Duque / Foto: Presidencia y EFE. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro, quien estuvo este viernes en Cuba para la Cumbre del G77+China, arremetió en redes sociales contra el expresidente Iván Duque por las decisiones que tomó frente a la isla. “La entrada de Cuba a la lista de países que ayudan al terrorismo se debe a la solicitud que hizo el gobierno de Duque al gobierno de los EE. UU.”, dijo el primer mandatario en su cuenta de X.

Según explicó el jefe de Estado, la petición tuvo como excusa el que los negociadores de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) no podían ser entregados como rehenes, algo que quería Duque y que los acuerdos previos firmados en le gobierno de Juan Manuel Santos lo impedían. “La consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada por el gobierno de Colombia es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesitan importar para la vida de niños y niñas no se pueden entrar a Cuba”, dijo Petro. “Es una consecuencia criminal que no puede mantenerse porque su base no es más que la mentira. Las vidas inocentes no se pueden seguir perdiendo por el fundamentalismo ciego a favor de la violencia de un expresidente de Colombia”, aseveró.

El presidente recordó que hoy su gobierno negocia la paz con los miembros de la guerrilla del ELN y fue enfático en que cerrar las heridas entre Estados Unidos y América Latina parte de acciones como sacar a Cuba de la lista de países que ayudan al terrorismo. “Es recuperar la verdad en nuestras relaciones y el comienzo de un nuevo diálogo para superar los problemas de nuestra América común. El país cuyo gobierno solicitó hacer tamaña bellaquería con un país que ha ayudado con nuestra paz, ahora en la voz de mi gobierno, solicita terminar con esa bellaquería”, concluyó el presidente.

Durante su visita en Cuba, Petro se dirigió ante sus homólogos del sur global y pidió, entre otros asuntos, realizar dos conferencias de paz por el bien de la humanidad: una para abordar la guerra entre Ucrania y Rusia, y otra para el conflicto entre Israel y Palestina.

