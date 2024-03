Petro dijo que su “obsesión” no es ampliar su mandato con constituyente y explicó objetivos

El presidente Gustavo Petro durante encuentro en Cali, este 15 de marzo de 2024. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro habló sobre la propuesta que, con su intervención en Cali, dejó sobre la mesa el pasado viernes de realizar una asamblea constituyente en Colombia. El primer mandatario defendió su llamado como un mecanismo legítimo y democrático contemplado en la Constitución de 1991 y que no busca quedarse en el poder más allá de 2026.

“No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre. Yo no quisiera volver a ser presidente a partir de 2026″, aseguró el primer mandatario en diálogo con El Tiempo.

Petro agregó que “no le interesa” la ampliación de su mandato. “Varias veces ha salido el asunto de que el periodo de los alcaldes coincida con el presidencial. Y allí tienen que hacer un ajuste constitucional. Pero mi obsesión no es esa”, agregó.

El presidente delineó seis puntos fundamentales que considera prioritarios para la transformación del país. Estos incluyen la implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016, garantizar condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos, reformar el sistema judicial, reordenar el territorio, abordar el cambio climático y promover el diálogo para poner fin a la violencia y fomentar la reconciliación.

El primer mandatario dijo que la Constitución de 1991 no fue aplicada porque inmediatamente después “se construyó un régimen mafioso”, en vez de Estado Social de Derecho que proponía la Carta. “Un proceso constituyente no es cambiar la Constitución del 91. Un proceso constituyente puede reformar la Constitución o puede agregar los aspectos que la Constitución en su momento no pudo ver por la época en que se hizo”, explicó.

Aclaró que su propuesta no tiene como objetivo recuperar proyectos de ley hundidos en el Congreso, sino abordar desafíos estructurales que, en su opinión, no han sido resueltos adecuadamente por los poderes constituidos. “Lo que tenemos que examinar es qué, del texto de la Constitución del 91, no se ha desarrollado: como la priorización del gasto en la educación de todos los colombianos; como la facilidad para hacer una reforma agraria”, explicó Petro.

El jefe de Estado recordó que no es él quien propone la constituyente. Contó que el paso a seguir, tras su llamado, es organizar los comités, convocar al pueblo a la movilización, “a ejercer el poder constituyente que se puede ejercer ya en unos niveles que la Constitución del 91 permite. Por eso yo digo que comenzamos un proceso constituyente, y comienza en la base de la sociedad y en todos los lugares de Colombia”.

“Cuando se abre la puerta para una constituyente, el pueblo decide. Y a eso le llamo democracia. Puede que a una persona en particular no le guste lo que el pueblo decida, pero la democracia es así. Yo he convocado que el pueblo decida”, dijo el presidente.

