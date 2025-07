Diversos sectores le exigen a Petro garantizar elecciones de 2026 y no sembrar dudas

Presidente Gustavo Petro. Foto: EFE - Presidency of Colombia / HANDOUT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La frase del presidente Gustavo Petro —“Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”— publicada en X la noche del martes, generó una nueva ola de respuestas desde distintos sectores políticos. El mensaje se conoció justo cuando la Registraduría está a punto de adjudicar el contrato por $2,1 billones para la organización de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 a una unión temporal liderada por Thomas Greg & Sons, empresa que el mandatario ha criticado reiteradamente.

Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026 https://t.co/bi9LGZcWqs — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 9, 2025

Desde Cambio Radical cuestionaron al presidente. La cuenta oficial del partido publicó: “Ya se le vieron las verdaderas intenciones a Gustavo Petro: su pataleta con Thomas Greg no es por los pasaportes, es porque al ver que no tiene futuro en las próximas elecciones, quiere deslegitimar el sistema que lo eligió. Los colombianos no lo quieren más allá de 2026”.

Ya se le vieron las verdaderas intenciones a @PetroGustavo: su pataleta con Thomas Greg no es por los pasaportes, es porque al ver que no tiene futuro en las próximas elecciones, quiere deslegitimar el sistema que lo eligió. Los colombianos no lo quieren más allá de 2026. https://t.co/LS73F7nZxt pic.twitter.com/UxyLC3SHEB — Cambio Radical (@PCambioRadical) July 9, 2025

Además, la representante Carolina Arbeláez escribió: “Cuando ganó sí le servía, ¡Irresponsable!”. Y el senador Carlos Motoa sostuvo: “Lo curioso es que la mayor parte del pueblo colombiano lo considera incapaz para gobernar y garantizar unas elecciones libres, Gustavo Petro”.

Le recomendamos: Estos son los rostros del anillo de poder que rodea a Petro en epílogo de su Gobierno

Desde el Centro Democrático, las reacciones al trino del mandatario tampoco tardaron. La senadora y precandidata María Fernanda Cabal escribió: “Resulta que Petro, quien fue elegido congresista, alcalde de Bogotá y presidente bajo la logística de Thomas Greg & Sons, ahora cuestiona la idoneidad de esa misma compañía. ¿Está admitiendo que sus propias elecciones fueron irregulares? ¿O simplemente está sembrando dudas para desconocer los resultados de 2026 si no le favorecen?”.

Resulta que Petro, quien fue elegido congresista, alcalde de Bogotá y presidente bajo la logística de Thomas Greg & Sons, ahora cuestiona la idoneidad de esa misma compañía.



¿Está admitiendo que sus propias elecciones fueron irregulares? ¿O simplemente está sembrando dudas para… pic.twitter.com/zyZC993779 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 9, 2025

En la misma lógica, representante Andrés Forero también se sumó: “Gustavo Petro es un irresponsable. Aunque con el mismo sistema e idéntico operador fue elegido senador, alcalde y presidente, ahora empieza a sembrar dudas temerariamente sobre las elecciones del 2026. Lo que quiere son elecciones de bolsillo como las del dictador Maduro”.

Los precandidatos también se expresaron en las últimas horas. El exministro Daniel Palacios, fue directo: “El presidente no tiene que confiar; lo que tiene es que garantizar las elecciones libres”. Por su parte, Vicky Dávila escribió: “De usted es que hay que desconfiar…”.

Le sugerimos: Unión temporal que incluye a Thomas quedaría con contrato electoral de $2,1 billones

También el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas escribió: “Usted fue elegido por el sistema y los procesos electorales que hoy pone en duda. Deslegitimar por anticipado las elecciones de 2026 es antidemocrático”.

Usted fue elegido por el sistema y los procesos electorales que hoy pone en duda. Deslegitimar por anticipado las elecciones de 2026 es antidemocrático. Desnivelar la cancha a punta de gasto público y empleo militante, desestabilizar el país, convocar una asamblea constituyente e… https://t.co/7BsqG8A4nI — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) July 9, 2025

José Manuel Restrepo, también exministro, agregó: “Curioso que quien fue elegido en una institucionalidad varias veces y aceptó las victorias sin haberlas criticado, ahora desconfíe de esa misma institucionalidad. Nuestra democracia se respeta y las instituciones se respetan”.

Por su parte, el representante de la U Víctor Manuel Salcedo le preguntó directamente: “Presidente, ¿por qué desconfía? Si las elecciones de 2026 se harán bajo su gobierno, ¿o el gobierno del cambio no brindará las garantías suficientes?”.

¿Presidente, por qué desconfía? Si las elecciones de 2026 se harán bajo su gobierno, ¿o el gobierno del cambio no brindará las garantías suficientes? https://t.co/MfSmyYVw9D — Victor Manuel Salcedo (@Victormsalcedog) July 9, 2025

El nuevo trino de Petro se suma a una cadena de mensajes y pronunciamientos en los que ha puesto en duda el papel de la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y ahora también de la Procuraduría, a la que acusó este martes de proteger a Thomas Greg & Sons en el marco de la disputa por el contrato de los pasaportes.

El Pacto Histórico reconocía garantías electorales en 2022

Desde el Pacto Histórico, el senador Wilson Arias respaldó al jefe de Estado: “Yo desconfío de la transparencia en las anteriores elecciones y tengo la intuición de que casi siempre hemos sacado más votos que los reportados oficialmente…”.

Yo desconfío de la transparencia en las anteriores elecciones y tengo la intuición de que casi siempre hemos sacado más votos que los reportados oficialmente… https://t.co/pR3kXtbZZv — Wilson Arias (@wilsonariasc) July 9, 2025

Sin embargo, en medio de este contexto ha resurgido un trino de 2022 de la Registraduría, en el que personajes como los entonces senadores Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Roy Barreras reconocían públicamente garantías en ese proceso electoral.

Le podría interesar: Petro por Thomas y Registraduría: “desconfío de transparencia de elecciones de 2026″

“Tenemos que aceptar que nos han dado garantías. Nos han dejado nombrar un auditor para que esté presente en el escrutinio y, sobre todo, tenga acceso a los códigos fuente del software de la Registraduría, que era una petición de la oposición”, dice Bolívar en ese video, refiriéndose a los comicios que llevaron a la victoria de Petro.

"Están dadas todas las garantías para las campañas políticas", explicó el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, ante la Misión de Observación Internacional. pic.twitter.com/lD5MtiEZHC — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 17, 2022

Pizarro, quien aun tiene una curul en el Senado, también dijo: “Existe una sala para poder hacer esa auditoría y, además, hay una silla asignada por cada uno de los partidos políticos y fuerzas en coalición, nos parece una buena noticia”.

Por su parte, Barreras agregó: “Es indispensable la generación de confianza y la auditoría nacional e internacional es un elemento fundamental. El hecho de que haya por vez primera una sala de auditoría y los partidos tengan acceso al software que ahora es del Estado son señales en el camino correcto”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.