Gobierno Petro traza líneas diplomáticas esperando esquivar sanciones de Trump

El presidente Gustavo Petro remarcó en la necesidad de abrir los canales diplomáticos con el gobierno de Donald Trump. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro anunció que Colombia seguirá explorando las vías diplomáticas para abordar una nueva crisis con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dentro de los escenarios adoptados durante este nuevo quiebre de las relaciones entre Washington y Bogotá estará una propuesta para la eliminación de los aranceles agroindustriales, así como una renegociación del Tratado de Libre Comercio de forma equitativa para los dos países.

La decisión se adoptó tras las tensiones generadas entre los dos jefes de Estado luego de que...