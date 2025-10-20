Logo El Espectador
Gobierno Petro traza líneas diplomáticas esperando esquivar sanciones de Trump

El presidente Petro sostuvo encuentros de alto nivel con sus funcionarios y planteará a Washington renegociar varios acuerdos. Expresidentes y excancilleres cuestionan el llamado a consultas del embajador Daniel García-Peña.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
21 de octubre de 2025 - 01:03 a. m.
El presidente Gustavo Petro remarcó en la necesidad de abrir los canales diplomáticos con el gobierno de Donald Trump.
Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro anunció que Colombia seguirá explorando las vías diplomáticas para abordar una nueva crisis con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dentro de los escenarios adoptados durante este nuevo quiebre de las relaciones entre Washington y Bogotá estará una propuesta para la eliminación de los aranceles agroindustriales, así como una renegociación del Tratado de Libre Comercio de forma equitativa para los dos países.

La decisión se adoptó tras las tensiones generadas entre los dos jefes de Estado luego de que...

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Ulises20(10892)Hace 13 minutos
El meollo no son los aranceles o los mohines de Trump. Tampoco es Petro. Es la dignidad como ciudadanos y como país. Es mejor un plato de changua (para los recién nacidos, changua: agua hervida con sal y cebolla) con dignidad que un banquete humillados. Invitemos al mundo a oponerse al neocolonialismo o, peor, a la neoconquista a sangre y fuego con la excusa de combatir un enemigo que en USA consienten y usufructúan.
samuel diaz florian(77552)Hace 21 minutos
El comunicador deportivo y político destaca las recomentadciones de pastrana y uribe...serán objetivas?
