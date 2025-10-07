Logo El Espectador
La izquierda busca revivir la consulta del 26 de octubre con lineamientos de Petro

Un fallo de tutela adverso a la Casa de Nariño dejó en vilo la cita a urnas en la que Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho quieren medirse para ser la carta petrista. El presidente Gustavo Petro citó a Palacio a su comité político antes de emprender su viaje 72 al exterior. Estas fueron las estrategias que se acordaron.

Redacción Política
07 de octubre de 2025 - 11:02 p. m.
Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda son los candidatos que buscan el guiño en urnas de los sectores petristas.
Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda son los candidatos que buscan el guiño en urnas de los sectores petristas.
Foto: Pacto Histórico

Por cuenta de una decisión judicial que se conoció este martes, que es el resultado de un recurso que varios petristas purasangre interpusieron para intentar viabilizar una consulta que les permitiera tener una ficha con la cual disputar la carrera por la Casa de Nariño, la izquierda que rodea al presidente Gustavo Petro sufrió un revés que puso a este espectro político a barajar sus opciones en la búsqueda de reelegir al proyecto progresista en 2026.

Tal fue la dimensión del golpe jurídico que el propio jefe de Estado se movió de inmediato...

Por Redacción Política

