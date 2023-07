“El norte se beneficia de crisis climática”: Petro alertó en Bruselas por un éxodo

Gustavo Petro intervino en la Cumbre de los Pueblos, que se desarrolló en la Universidad Libre de Bruselas, este lunes 17 de julio. Foto: Presidencia de Colombia

“El norte se beneficia en primera instancia de la crisis climática, después no lo hará, eso va forjando un éxodo para estar al lado del agua para poder vivir. Por eso son hoy decenas de millones de personas, y mañana serán más las que necesitan emigrar hacia el norte”, afirmó el presidente Gustavo Petro este lunes en la Cumbre de los Pueblos, que se desarrolló en la Universidad Libre de Bruselas.

El mandatario recalcó, una vez más, la importancia de actuar de inmediato contra la crisis climática, antes de llegar al punto de no retorno e hizo un llamado a la unión de los países suramericanos. “Hoy una Suramérica puede hablar, puede actuar, puede vincular pueblos y otros sures y que esa unidad de los sures, puede convocar al conjunto de la humanidad porque llegó el tiempo del cambio, porque sin el cambio hoy, no hay vida en el planeta tierra”, dijo.

Petro hizo un llamado a las nuevas generaciones a unirse para solventar la crisis climática, que amenaza su futuro. “Juventudes en Europa, Japón, China, en los Estados Unidos e, indudablemente, juventudes en todos nuestros sures. Hoy esas juventudes saben que el mundo está limitado para ellos, que lo que puede venir es una catástrofe en su propia existencia y que no va a suceder solo si hoy hay un cambio. No dentro de 20 años ni dentro de 50, ya no sirve. El tiempo se acabó, es hoy”, afirmó.

El presidente Petro se encuentra en Bélgica para participar en III Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC 2023. Además de su participación de hoy en la Cumbre de los Pueblos, también tendrá una intervención en el Foro de Mandatarios Progresistas, en el evento ‘Enfrentando el cambio climático: hacia una transición justa y sostenible’, y en la II Sesión Plenaria del certamen - durante la cual se referirá, entre otros temas, a la postulación de Colombia para ejercer la Presidencia Pro Tempore de la CELAC 2025.

