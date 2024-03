“Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”: Gustavo Petro

“Colombia tiene que ir a una asamblea constituyente”: Petro abrió esta puerta desde Cali. Foto: Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro radicalizó su discurso de estar siendo supuestamente perseguido por las instituciones y la necesidad que el pueblo se movilice para evitar que lo “saquen” de la Presidencia. Lo hizo desde Cali, en Puerto Resistencia, un barrio que fue punto central y simbólico en las marchas de 2021, donde aseguró que si su Gobierno no puede “aplicar la constitución” convocará a una Asamblea Nacional Constituyente.

“En mi Gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin ingenuidad. Si la posibilidad de un gobierno elegido popularmente no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarlo, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no tiene que arrodillarse, el triunfo de 2022 se respeta y la Asamblea debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz”, dijo el mandatario.

Indicó que en un principio intentó tener un gobierno con todos los sectores representados, por lo que hizo nombramientos plurales, pero que fue “ingenuo” al pensar que funcionaría, pues, dichas personas solo habrían estado allí por el puesto y no por el cambio. Agregó que su propuesta de un acuerdo nacional también falló, por lo que ya no se podía seguir hablando de esta iniciativa.

“Construí primero un gobierno plural, lo hice ingenuamente, pensando que fuerzas que no habían triunfado se podían sumar. Pero no nos querían, estaban ahí para aprovechar el puesto. Se armó la coalición para frenar el gobierno del cambio, se les propuso un acuerdo nacional no solo para el gobierno, sino para la sociedad colombiana, para que los que se han matado entre sí se hablaran”, indicó Petro.

Para el presidente, el Congreso ni la Justicia estarían respetando su elección popular ni el voto que le dieron millones de colombianos, relacionándolo con las reformas sociales (salud, pensional y laboral) que no han avanzado en su trámite en el Legislativo y podrían hundirse el 20 de junio; las investigaciones que hay en contra de su campaña presidencial por presuntas irregularidades en la financiación de la misma y los nombramientos de senadores, funcionarios diplomáticos y decretos que se han caído por orden de los altos tribunales.

“Ya no es momento de un acuerdo nacional como propuse. Han echado tres senadores del Pacto Histórico, me quedé sin cónsules en México, dijeron que la senadora María José Pizarro no puede estar en la mesa directiva, quieren tumbar los decretos, pero dicen que no hay persecución. Quieren acabar con este momento histórico, borrarnos.”, agregó.

Por eso, invitó a los colombianos a la movilización: “Aquí estamos entonces, después de ese triunfo electoral que no puede quedar simplemente como el último triunfo popular. Hay que obtener más triunfos y no solo en las próximas elecciones,hay que salir a más luchas porque se trata es de cambiar a Colombia, que cambia si cambia su sistema de salud, si cambia su sistema laboral, su sistema agrario, su sistema pensional”.

