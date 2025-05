“No hay un presidente que haya extraditado más personas que yo”: Petro

El presidente Gustavo Petro en Cartagena, en el Congreso Nacional de Municipios. Foto: Presidencia de la República

Este miércoles, durante su intervención en el Congreso Nacional de Municipios en Cartagena, el presidente Gustavo Petro señaló que grupos criminales están ejecutando el plan pistola en el Caribe para presionar al Gobierno frente a la estrategia de paz total.

“Ordenan el plan pistola en el Caribe porque les estamos dando muy duro, porque la estrategia de paz total es una estrategia político-militar. No es ingenua. Hace que unos grupos decidan negociar y hace que otros reaccionen matando niños y policías”, dijo el mandatario en el foro.

Petro afirmó que estos grupos no lograrán frenar la ofensiva del Estado. “Los que matan policías están en el Caribe. Dominan municipios, dominan políticos, dominan una parte del territorio y, obviamente, de los delitos. La respuesta que hemos dado es: olvídense. Con matar policías no arrodillan”.

El jefe de Estado también aseguró que su Gobierno ha intensificado las acciones contra estructuras como el Clan del Golfo. “250 miembros del Clan del Golfo están hoy presos, 250 asesinos, narcos, traquetos. No hay un presidente que haya extraditado más personas que yo. No me enorgullezco de eso. No hay gobierno que haya incautado más toneladas de cocaína que el mío, de lejos. No hay otro gobierno que haya destruido más laboratorios de cocaína”.

A esa afirmación sumó una crítica a los gobiernos anteriores por la judicialización de campesinos. “Pero los otros gobiernos sí tienen muchos más campesinos presos. El campesino cultivador de hoja de coca no debería estar preso”, dijo recordando que la propuesta de reforma a la justicia con enfoque restaurativo está en el Capitolio.

En ese contexto, también se refirió al caso de Freddy Castellanos, señalado de abusar sexualmente a varios menores en un jardín infantil en el sur de Bogotá y quien fue trasladado a la cárcel La Modelo. Petro cuestionó que se señale penalmente a figuras como Epa Colombia, mientras responsables de delitos graves siguen libres.

El Presidente @PetroGustavo señaló la urgencia de que el Congreso avance en la reforma a la Justicia, la cual permitiría establecer una nueva concepción de justicia restaurativa.



Explicó que, bajo este enfoque, personas como Epa, una madre cabeza de familia que cometió un… pic.twitter.com/60aJx97Vrv — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 8, 2025

“El señor ese Freddy de Bogotá que viola niños, ese es el que tiene que estar preso. Ese es el culpable, no Epa. No es el campesino que cultiva hoja de coca. Ese campesino lo único que está haciendo es llevar comida a la familia porque no hay otra manera”, afirmó.

