Política
Casa de Nariño apunta hacia la seguridad para esquivar un golpe electoral en 2026

El presidente Gustavo Petro lideró tres reuniones privadas para trazar acciones que frenen la ola de violencia. La campaña está en el medio y la izquierda busca que la reelección de su proyecto no se frene. Estos fueron los movimientos claves.

Daniel Valero
Daniel Valero
21 de diciembre de 2025 - 01:02 a. m.
En la imagen principal se ve cómo quedó Buenos Aires, Cauca, tras el ataque de más de siete horas que perpetraron las disidencias. Y en la foto en detalle está el presidente Gustavo Petro liderando un consejo de seguridad tras la semana de violencia que se registró.
Foto: Efe y Presidencia

Aunque los planes temáticos de la Casa de Nariño para cerrar el 2025 estaban mucho más enfocados en mostrar lo que allí se considera son las obras más claves del Gobierno, y que además serían la base para que la izquierda tenga una segunda oportunidad consecutiva en la Casa de Nariño, la cruda ola de violencia que se desató en diversos territorios en cuestión de tres semanas obligó a imprimirle un ajuste a esa estrategia.

Y no es que la seguridad estuviera ausente de las prioridades oficialistas, pero la arremetida de grupos narcotraficantes...

Daniel Valero

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
Fernando(6ytmj)Hace 5 minutos
Esta derecha nuestra sufre de amnesia selectiva. Olvida o pretende que olvidemos las épocas de grandes masacres, atentados, tomas de pueblos y territorios por la guerrilla, control absoluto de regiones tanto por guerrillas como por paras y narcos y que creamos que lo que esta pasando hoy en algunas regiones nunca jamás había pasado antes. Todo esto para sembrar en la mente de la gente un panorama de caos y de catástrofe. Pero ya la gente no come tanto cuento.
