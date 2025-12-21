Casa de Nariño apunta hacia la seguridad para esquivar un golpe electoral en 2026

En la imagen principal se ve cómo quedó Buenos Aires, Cauca, tras el ataque de más de siete horas que perpetraron las disidencias. Y en la foto en detalle está el presidente Gustavo Petro liderando un consejo de seguridad tras la semana de violencia que se registró. Foto: Efe y Presidencia

Aunque los planes temáticos de la Casa de Nariño para cerrar el 2025 estaban mucho más enfocados en mostrar lo que allí se considera son las obras más claves del Gobierno, y que además serían la base para que la izquierda tenga una segunda oportunidad consecutiva en la Casa de Nariño, la cruda ola de violencia que se desató en diversos territorios en cuestión de tres semanas obligó a imprimirle un ajuste a esa estrategia.

Y no es que la seguridad estuviera ausente de las prioridades oficialistas, pero la arremetida de grupos narcotraficantes...