Petro se despidió del pleno de la OEA cuestionando la vigencia de sus estatutos

El presidente Gustavo Petro criticó este miércoles, ante el pleno de la Organización de Estados Americanos (OEA), el papel que cumple ese organismo multilateral. EFE/Lenin Nolly Foto: EFE - Lenin Nolly

Un día después de reunirse con el presidente Donald Trump, el mandatario Gustavo Petro siguió con su agenda en Washington, en donde este miércoles se encontró con legisladores estadounidenses: insistió en la necesidad de formar alianzas regionales para combatir el narcotráfico, el principal punto de la conversación 24 horas antes en la Casa Blanca, y en el rol que Colombia puede desempeñar para la reactivación de Venezuela.

Petro también habló de migración estando en un país que ha tomado drásticas medidas contra los extranjeros,...