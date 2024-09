Así le fue al presidente Petro durante sus siete días por Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro realizó el pasado miércoles su tercera intervención ante el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Foto: Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro viajó este jueves de regreso a Colombia desde Nueva York y parece que por decisión propia no buscó llamar mucho la atención de los demás países: no fue a varias reuniones importantes de jefes de Estado, no asistió a la cena protocolaria que ofreció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y se mostró desilusionado con el papel que está asumiendo las Naciones Unidas (ONU) en medio de los diferentes conflictos y guerras en el mundo. Incluso, aceptó que no es escuchado como él quisiera.