“Lo que pasa en Palestina puede ocurrir sobre cualquiera”: Petro en la CELAC

Presidente Gustavo Petro intervino en la CELAC. Foto: EFE - Bienvenido Velasco

El presidente Gustavo Petro intervino en uno de los foros de la Cumbre CELAC que se realiza este 1 y 2 de marzo en San Vicente y las Granadinas. Habló de la crisis climática, la situación entre Israel y Palestina, la migración de los latinoamericanos y la lucha contra las drogas como los grandes peligros que enfrenta la región.

“Alemania apoya el genocidio, Francia, la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos en su versión demócrata porque están haciendo una demostración sobre la humanidad toda. Nos dicen miren nuestro poder militar. Lo que ocurre sobre Palestina puede ocurrir sobre cualquiera de ustedes si osan realizar los cambios sin su permiso. Ese es el primer peligro sobre América Latina”, indicó el presidente Petro.

Agregó que Latinoamérica es una de las regiones más violentas en el mundo, lo que ha impactado en la migración hacia los países del norte: “Hemos vivido un genocidio de un millón de latinos en el último medio siglo. La violencia ha producido incluso un éxodo del sur al norte”.

Luego de su intervención en el foro, donde 33 países de Latinoamérica se reunieron, el presidente dio declaraciones a medios sobre algunos hechos noticiosos en Colombia, entre los que estuvieron la suspensión de la compra de armas a Israel, las reformas sociales que cursan en el Congreso y la polémica que atraviesa la Cancillería por la licitación de pasaportes.

Sobre la cancelación del contrato para adquirir armas con Israel, Petro aseguró que tomó la decisión para liberar a Colombia de una “relación militar e internacional que no le conviene al país”. Expuso que pronto buscarán un nuevo proveedor.

“El sistema de salud y el pensional no son sostenibles. Si el Congreso no debate igual se van a caer y en esa medida me adelanto bajo la ley vigente a construir las transiciones que merece el país. Si el Congreso hunde las reformas, se desploman los sistemas de inmediato y sin transición”, mencionó el mandatario.

También se refirió a Thomas Greg & Sons, la empresa a la que el exsecretario general de la Cancillería José Antonio Salazar le otorgó la licitación de pasaportes por casi $600.000 millones, a pesar de que había sido declarada desierta en septiembre del año pasado por el canciller suspendido Álvaro Leyva.

“En la Cancillería existe algo extraño, una cooptación privada de muchos de sus funcionarios, los que tienen que ver con las licitaciones. Van 16 licitaciones con la empresa en cuestión Thomas Greg & Sons y de ellas 13 han sido a dedo. El problema mayúsculo con esta organización, con lobby muy fuerte de políticos poderosos, es que usted, como Estado le ha entregado, vía Registraduría, vía Cancillería, los datos de todos los colombianos y el software de escrutinio de las elecciones. Junta ambas y tiene usted la posibilidad de que una empresa realice fraude en Colombia”, sostuvo.

