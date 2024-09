“Abiertos estamos al diálogo, pero no a arrodillarnos”: Petro desde la Nacional

El presidente Gustavo Petro acudió este 14 de septiembre a una cumbre política de izquierdas que se convocó en la sede en Bogotá de la Universidad Nacional. Foto: Óscar Pérez

El presidente Gustavo Petro aseguró en la tarde de este sábado que mantiene su disposición dialogar con los sectores opositores a su administración, pero dejó claro que no aceptaría hacerlo si se mantienen los presuntos intentos de frenar su mandato. Incluso, precisó que los puentes siguen tendidos y que, paralelamente, buscará movilizar a sus adeptos en las calles para mostrar músculo popular.

De hecho, en esa línea de defender su decisión de sacar a la gente a las calles, reiteró que dio instrucciones para que las Fuerzas Militares y de Policía no toquen a la ciudadanía y que, por lo mismo, les entregará esa instrucción escrita a todos los comandos del país.

Pero dijo que “abiertos estamos al diálogo, pero no a arrodillarnos”. Y agregó: “No se burlen del voto popular del 2022″. Eso sí, dijo que es necesario “constituir los comités de defensa del cambio”, ya que –de acuerdo con su intervención– “no nos vamos a dejar quitar la ilusión ni la esperanza”,

El mandatario mantuvo su narrativa en torno a una presunta estrategia de golpear a su administración, y que por lo mismo se requiere mantener la guardia en alto. “Este país ha resistido y nosotros somos la resistencia viva”, enfatizó. Y advirtió: “O nos enfrentamos de nuevo y peleamos, o nos reconciliamos”

Eso sí, manteniendo su relato sobre el presunto intento de frenarlo, arengó: “Cada vez que gano me quieren sacar. ¿Qué les pasará?, ¿les aburre Petro? Cada vez que me elige el pueblo, ellos buscan tumbarme”.

En su intervención aprovechó para hablar del expediente administrativo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le sigue a la campaña de 2022 por supuestamente violar los topes de financiación. Dijo que nunca los sobrepasó y que todo está debidamente justificado, por lo que aseguró que lo quieren juzgar de forma distinta a como hicieron con mandatarios anteriores, como Iván Duque y Juan Manuel Santos.

Y aunque el CNE dijo explícitamente que su función es administrativa y que no toca el fuero presidencial, Petro insistió en atacar a los ponentes que tienen el caso. Se trata de Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), a quienes cuestionó por su cercanía con sectores que el ahora jefe de Estado reconoce como sus contradictores.

“Al golpe de Estado se le responde popularmente con una revolución”, precisó Petro. “Son los centros de poder los que tienen que ver al pueblo de frente y tomar una decisión: o el pueblo es el dueño de Colombia o el poder se abalanza sobre el pueblo. Estamos hablando de la resurrección de un gigante de verdad, el pueblo de Colombia”, señaló.

El mandatario también habló de su frustrado acuerdo nacional, que cada vez que se intenta encaminar termina afectado por ataques de petristas y oposición. Pero esta vez advirtió que lo han traicionado desde el Congreso: “Les ofrecimos un acuerdo nacional y nos respondieron con una puñalada trapera”.

También dijo que el supuesto plan para asesinarlo, que presuntamente incluye la compra de una volqueta para presuntamente explotarla a su paso. Y, de paso, aprovechó para criticar a funcionarios que nombró al principio de su mandato: “Yo de pendejo de meter gente liberal que resultó ser enemiga”.

De otro lado, cargó otra vez contra el expresidente del Congreso, el senador de Alianza Verde Iván Name –investigado por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)– y lo acusó de intentar hundirle su reforma pensional, que, en todo caso, está demanda ante la Corte Constitucional.

Dijo que calculó una trampa, pese a que desde la Casa de Nariño se propuso un acuerdo nacional, pero que, según él, no tuvo en cuenta que la Cámara votaría de forma distinta al Senado y sí en favor de los intereses del Ejecutivo.

“Después de la trampa de Name, que pudimos sobrepasar y no sé si le remorderá la conciencia, perseguido por la justicia, no sé si culpable o inocente, por haberle hecho trampa a viejos y viejas que no le hicieron ningún mal, que eran como su padre y su madre y no merecían su traición”, precisó Petro.

Luego se refirió a la Corte Constitucional y el estudio de la iniciativa, pidiéndole de forma tácita que les dé el visto bueno. Y lo hizo con la carga verbal de recordar que la Corte Suprema de Justicia condenó a alrededor del 30 por ciento de un Congreso que estuvo permeado en su momento por el paramilitarismo.

Su mensaje estuvo marcado por lo que considera que existe un intento de frenar su administración y, por eso, recordó que hay congresista del Pacto Histórico que han sacado del Legislativo por decisiones judiciales, como la doble militancia que a varios les han confirmado desde el Consejo de Estado.

También volvió a insistir en la supuesta compra de un software espía de origen israelí, conocido como Pegasus. Dijo que se movió el dinero en efectivo para hacer ese supuesto negocio y que tiene pruebas de que la plata no se registró en Colombia, mas sí en el sistema financiero del Estado judío.

“Lo usaron para ubicarlos casa a casa y asesinarlos”, dijo Petro en referencia a lo que dijo fue el supuesto uso de Pegasus para perseguir a personas durante el estallido social de 2021 que él y sus afines aprovecharon como trampolín político para llegar a la Casa de Nariño. Incluso, se preguntó si hay gente de medios o de partidos ligados a ese software.

El mandatario llegó acompañado de su ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y estuvo en la tarima con el director Planeación Nacional, Alexander López. También compartió la mesa principal con la senadora Gloria Flórez, del Pacto Histórico, como con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabia Arias, y Carlos García, quien dirige la coordinadora Nacional por el Cambio.

También se vio entre los asistentes al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aunque no estuvo en la tarima principal mientras intervino Petro.

Muchos de los que estuvieron en la Nacional en esta cita política en la sede en Bogotá de la Universidad Nacional le gritaban “reelección”, aunque Petro solo miraba con una sonrisa en su rostro. Incluso, grabó desde su teléfono personal un corto video que luego subió a sus redes.

Además, para llenar de simbolismo este acto político en la sede de una universidad pública, no solo sonó el himno nacional, sino también se escuchó el de la guardia indígena.

La cumbre se denominó “Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad”. En ella, el petrismo, bajo la chapa del progresismo, dejó claro que está listo para jugársela por mantenerse en el poder en el 2026. Incluso, con el respaldo directo y explícito de Petro –líder de esta corriente de izquierda–, se definió que de este cónclave de 48 horas se trazará la ruta explícita para pavimentar formalmente ese camino y usar las calles como el escenario de debate y de presión desde el que se catapultará toda la estrategia.

En la Asamblea Nacional Popular. Democracia o Mafias. No pasarán. pic.twitter.com/uG3UiXFRLi — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 14, 2024

