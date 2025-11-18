Este es el informe con el que el Gobierno prendió alertas por movimientos en cuentas de Petro

La Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero revisó los movimientos en las cuentas del presidente Gustavo Petro. Foto: Ovidio González / Presidencia

“Se solicita realizar un análisis financiero debido a las alertas presentadas por parte de Presidencia, en donde presuntamente se tienen afectaciones a las cuentas personales del presidente de la República de Colombia”. Así inicia un informe de 31 páginas con rótulo de MT-DIR-600-060-75-2025 de organizaciones de inteligencia financiera del Estado en manos de El Espectador, en el que se hizo una revisión de las 14 cuentas a nombre de Gustavo Petro y sus movimientos desde febrero de 2023.

La fecha de emisión de ese documento es del 17 de...