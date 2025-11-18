Logo El Espectador
Este es el informe con el que el Gobierno prendió alertas por movimientos en cuentas de Petro

Un documento en manos de El Espectador detalla las transferencias y retiros de los últimos dos años en las cuentas bancarias del presidente Gustavo Petro, quien ordenó este lunes que fueran liberadas para revisión pública. Aunque fue elaborado hace cinco meses, hasta hace poco fue remitido a la Fiscalía y dos nombres conocidos en la Casa de Nariño salen mencionados en él.

María José Barrios Figueroa
18 de noviembre de 2025 - 02:05 a. m.
Foto: Ovidio González / Presidencia

“Se solicita realizar un análisis financiero debido a las alertas presentadas por parte de Presidencia, en donde presuntamente se tienen afectaciones a las cuentas personales del presidente de la República de Colombia”. Así inicia un informe de 31 páginas con rótulo de MT-DIR-600-060-75-2025 de organizaciones de inteligencia financiera del Estado en manos de El Espectador, en el que se hizo una revisión de las 14 cuentas a nombre de Gustavo Petro y sus movimientos desde febrero de 2023.

La fecha de emisión de ese documento es del 17 de...

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
