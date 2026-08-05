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05 de agosto de 2026 - 11:00 a. m.

Petro entrega el poder: este es el legado y las deudas del primer gobierno de izquierda 

Este 7 de agosto termina el histórico y polémico gobierno de Gustavo Petro. Tras cuatro años marcados por una agenda de reformas sociales, la paz total y tensiones económicas, el jefe del Pacto Histórico se va de la Casa de Nariño y le da paso a un modelo opuesto liderado por Abelardo de la Espriella. ¿Cuál es el verdadero legado de Petro y qué viene tras su salida?

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primer gobierno de izquierda

 

Juan Rivera(90221)Hace 31 minutos
Yo diria que no hay legado: la polarización y la anarquia de este gobierno reinaron al interior del propio partido de gobierno; desde ahí se fracturó todo y la corrupción fue generalizada. Lástima que la izquierda no hubiera aprovechado esta posibilidad de una alternativa distinta fortaleciendo la democracia y la institucionlidad. No hay legado, las reformas fueron hechas con plata e ideologia.
Juan Carlos Villalba Cuéllar(gp9mc)Hace 52 minutos
Triste legado, muy pobre en resultados, un país más polarizado.
Carlos (63194)Hace 1 hora
Cuál legado? Bueno, seguramente para la izquierda "legado" significa corrupción, nepotismo, incumplimiento, activismo inútil, mentiras, desmontar la inteligencia del Estado, regalarle el país a la guerrilla y las bandas criminales, ineficiencia, etc., etc. Ese fue el gran "cambio" de la izquierda colombiana.
Diana cp(85842)Hace 1 hora
El legado de Petro, antidemocracia, narcotráfico, corrupción, asesinatos, incompetencia, ineptitud, cinismo, y tratar de ponernos un repugnante capo de las FARC como Cepeda a punto de voto fusil y narcotráfico
MisterH(73471)Hace 1 hora
Su mejor legado es largarse y ni eso ha sido capaz de hacerlo bien el sediocoso intoxicado remedo de Simon Bolívar.
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