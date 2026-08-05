Petro entrega el poder: este es el legado y las deudas del primer gobierno de izquierda 

Este 7 de agosto termina el histórico y polémico gobierno de Gustavo Petro. Tras cuatro años marcados por una agenda de reformas sociales, la paz total y tensiones económicas, el jefe del Pacto Histórico se va de la Casa de Nariño y le da paso a un modelo opuesto liderado por Abelardo de la Espriella. ¿Cuál es el verdadero legado de Petro y qué viene tras su salida?