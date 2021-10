“Petro es el candidato de una izquierda radicalizada”: Ingrid Betancourt

Esta semana, tras años de estar marginada del tejemaneje político, Íngrid Betancourt sorprendió con una petición que para muchos significa su regreso formal a la arena electoral: le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que, con base en la misma sentencia de la Corte Constitucional que revivió la personería jurídica del Nuevo Liberalismo, se haga lo propio con el movimiento por el que aspiraba a la Presidencia en 2002 cuando fue secuestrada.

Se trata del Partido Verde Oxígeno, justamente fundado por la exsenadora y que, acéfalo sin su mayor bastión, terminó en el olvido político. En diálogo con El Espectador, Betancourt habla de sus pretensiones, del pasado y futuro de la colectividad, y de por qué quiere que Verde Oxígeno adhiera a la Coalición de la Esperanza, lo que de paso implica un no al Pacto Histórico de Gustavo Petro, de quien dice “es el candidato de una izquierda radicalizada”.

Con base en la sentencia de la Corte, usted pidió lo propio para su partido, ¿cómo se ajusta a su caso?

La sentencia, en términos generales, habla de que al Nuevo Liberalismo, por hechos de violencia y crímenes de lesa humanidad, se le cercenó la posibilidad de actuar en política, por ello debe devolvérsele su personería jurídica, así como a otros partidos que se encuentren en similares condiciones. Hay tres casos en la historia nacional -aparte de la Unión Patriótica (UP)- en los que hechos de violencia coartaron la posibilidad de que una colectividad actuara o siguiera actuando en el espacio político del país: el Nuevo Liberalismo, con el magnicidio de Luis Carlos Galán; Salvación Nacional, con el crimen de Álvaro Gómez, y el tercero es Verde Oxígeno, por mi secuestro.

¿Cuál es el antecedente de su partido? ¿Cómo nació?

El Partido Verde Oxígeno nació después del cuatrienio de Ernesto Samper, cuando la posibilidad de actuar en política dentro de los partidos tradicionales se imposibilitó por la corrupción y la infiltración del narcotráfico. El país estaba asfixiado por la corrupción y necesitaba oxígeno, de allí salió el nombre del partido.

En lo político, ¿qué significó su secuestro para Verde Oxígeno?

Al secuestrarme no solamente callaron una voz de denuncia en el Congreso, sino que también callaron y secuestraron al Partido Verde Oxígeno. Estos hechos de la historia nacional, los eventos en torno a la desaparición de estos tres partidos, están relacionados con la corrupción, la guerra, el narcotráfico y con los crímenes de lesa humanidad que han generado. Por lo tanto, el hecho de que se les haya quitado la personería jurídica resulta ser una revictimización de sus miembros, un castigo injusto sumado a la desaparición de sus líderes.

En el caso de los Galán, ellos son coloquialmente “los dueños del letrero”. Con Verde Oxígeno, ¿quién tiene su titularidad?

En el Partido Verde Oxígeno fuimos una decena de fundadores, pero la representante legal era yo. Obviamente cuando me secuestraron el partido quedó descabezado, quedó sin representación legal y no pudo funcionar, porque no había ninguna disposición en nuestros estatutos que previera este caso.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, y a poco tiempo de que cierren las inscripciones de candidatos, ¿le preocupa que el CNE no adopte una decisión rápidamente?

La Corte Constitucional prevé dentro de la sentencia un plazo de 10 días para que el CNE le devuelva la personería jurídica al Nuevo Liberalismo. Ese plazo comienza a correr una vez el CNE reciba la solicitud. La sentencia incluye un párrafo que establece efectos inter comunis, para salvaguardar los derechos de quienes presentan condiciones comunes en cuanto a la vulneración de sus derechos. Es decir que todo lo que se le otorga al Nuevo Liberalismo se les otorga también a los partidos que estarían en la misma situación.

Dijo que esta solicitud es también “una contribución para apoyar a la Coalición de la Esperanza”. ¿Cómo llegó allí? ¿Qué la llevó a apostar por ellos?

Estoy observando a la Coalición desde su inicio. Es una alianza que nació con el esfuerzo de varias vertientes políticas, todas alternativas. En febrero me contactaron amigos de la Alianza Verde para ponerme al tanto del proyecto. Inmediatamente me pareció una idea valiosa, pues Colombia siempre está confrontada a elegir en segunda vuelta entre dos malas opciones. Veo la posibilidad de que esta sea la buena opción para las elecciones de 2022, una propuesta original, que no sea caudillista, que dé seguridad jurídica, que no sea traumática ni confrontacional, y que nos permita liberarnos de la corrupción que tiene a los colombianos secuestrados.

¿Qué fue lo que más la atrajo de la Coalición?

Sus candidatos, que me dan confianza, son un grupo de personas que no son fundamentalistas, no están llevadas por una ideología maniquea, no son polarizantes, están unidos y tienen la capacidad para sacar adelante al país en esta nueva etapa pospandemia.

Con una ventaja como una personería jurídica, ¿cómo entra a jugar el Partido Verde Oxígeno? ¿Ya aterriza con candidatos?

El Verde Oxígeno se pone a disposición de la Coalición. Eso quiere decir que los aspirantes a ser candidatos presidenciales dentro de la Coalición, y que no tengan aún un aval, podrán ser respaldados por el partido. También vamos a acompañar la lista única de la Coalición al Congreso y avalar a candidatos a la Cámara y al Senado. Aquí les damos prioridad a los jóvenes, pero también a personas que hayan hecho política defendiendo banderas similares: anticorrupción, defensa del medioambiente, justicia social, lucha contra la pobreza, defensa de la paz y respeto de los derechos humanos.

¿Cómo analiza la situación de la Alianza Verde dentro de la Coalición?

Ellos en un principio habían expresado su voluntad de tener a un candidato presidencial dentro de la Coalición. Pero la crisis interna que viven ha puesto en entredicho esa posibilidad.

No puedo dejar de hacerle la pregunta harta de siempre: ¿cómo están sus aspiraciones personales de cara a las elecciones?

Voy a ser, como era antes, la representante legal del partido. Una de las primeras cosas que quiero hacer es, con las personas y los grupos de ciudadanos que integren el partido, revisar los estatutos. Quisiera que construyéramos un espacio garantista, que demos seguridad, que seamos democráticos y utilicemos la experiencia que hemos recaudado como miembros de otras colectividades.

¿Pero tiene descartada alguna aspiración electoral o aún la estudia?

Esa pregunta me parece irrelevante en este momento. Me la hacen mucho, pero no sé ni por qué me la hacen ni qué contestar. ¿Qué puedo decirle? Si le contesto de una u otra forma es abrir o cerrar puertas y, ¿cuál sería el propósito de abrir una puerta o de cerrarla?

Ya se la jugó por la Coalición de la Esperanza, ¿eso como la deja frente a otras alianzas, como el Pacto Histórico de Petro? ¿Está cerrada esa puerta?

Con Gustavo Petro tengo una relación de amistad. Lo admiro y lo respeto. Sin embargo, con él no he vuelto a hablar desde hace varios años. Lo apoyé en la segunda vuelta de 2018, preocupada por el futuro del Acuerdo de Paz y convencida de que él daba mayores garantías que Iván Duque. Hoy en día, Petro aparece como candidato de una izquierda radicalizada, con propuestas que no comparto y con una retórica a veces incendiaria que me aleja. Lo que no encuentro en Petro lo encuentro también en la Coalición de la Esperanza, es decir, seguridad, la posibilidad de hacer un cambio muy profundo, pero sereno, sin violencia, sin extremos, sin polarización y sin corrupción.

¿Y frente a Alejandro Gaviria, cómo está la relación?

Quisiera verlo llegar a la Coalición de la Esperanza. Es una decisión que él debe tomar y sé que los de la Coalición están dispuestos a recibirlo. Pero creo que hay una confusión entre lo que son las ideas liberales, el Partido Liberal y el clientelismo liberal. No es lo mismo. Es claro que el liberalismo debe depurarse, pues la colectividad está presa por sus barones electoreros. El expresidente Cesar Gaviria, como jefe del partido, es el que más puede hacer. Y creo que Alejandro Gaviria, con una decisión inequívoca, puede favorecer ese proceso.

¿Cómo consolidar un partido nuevo en un país tan polarizado y con una campaña que pinta tan agresiva?

Esa polarización es un juego político alimentado por el odio y por el miedo, y quisiera que los colombianos pudiéramos mirar lo que nos está sucediendo desde otra perspectiva. Los extremos favorecen un sistema de abuso de poder y de corrupción que nos tiene maniatados, presos, secuestrados a todos.