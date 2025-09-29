Logo El Espectador
Así se moverá un Petro sin visa en año electoral y a 10 meses de dejar el poder

La decisión de Washington de quitarle el permiso de ingreso al presidente colombiano, Gustavo Petro, le dio a la izquierda un nuevo aire en su discurso de búsqueda de votos para 2026. Empresarios piden mesura frente al Estados Unidos de Donald Trump. Vendrían nuevas medidas. ¿Qué sigue?

Redacción Política
29 de septiembre de 2025 - 11:02 a. m.
El presidente Gustavo Petro, junto al cantante Roger Waters, asistió el viernes en Nueva York a una manifestación a favor de Palestina. Ahí le pidió al Ejército de Estados Unidos desobedecer a la Casa Blanca.
El presidente Gustavo Petro, junto al cantante Roger Waters, asistió el viernes en Nueva York a una manifestación a favor de Palestina. Ahí le pidió al Ejército de Estados Unidos desobedecer a la Casa Blanca.
Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro era consciente sobre cómo podía generar una acción directa de Estados Unidos, con la cual reforzar su postura en torno a una supuesta persecución de la administración del magnate republicano Donald Trump. Y fue precisamente por eso que en todas sus intervenciones ante Naciones Unidas fue beligerante, pero al final cauto; no obstante, según personas que estuvieron a su lado durante su estancia en Nueva York, la suerte de plazoletazo al que asistió para protestar por el genocidio que Israel desató en Gaza en su...

Por Redacción Política

Manuel(13692)Hace 9 minutos
Bien presidente no más Colombia de rodillas... ultraderecha política y empresarial cómplice del genocidio pide seguir en la colonia, vende patrias, saqueadores...
Julio Cesar Garcia Pabon(32719)Hace 18 minutos
El espectador tiene las pruebas que las lanchas en aguas del caribe transportaban cocaína.
