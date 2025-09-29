Así se moverá un Petro sin visa en año electoral y a 10 meses de dejar el poder

El presidente Gustavo Petro, junto al cantante Roger Waters, asistió el viernes en Nueva York a una manifestación a favor de Palestina. Ahí le pidió al Ejército de Estados Unidos desobedecer a la Casa Blanca. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro era consciente sobre cómo podía generar una acción directa de Estados Unidos, con la cual reforzar su postura en torno a una supuesta persecución de la administración del magnate republicano Donald Trump. Y fue precisamente por eso que en todas sus intervenciones ante Naciones Unidas fue beligerante, pero al final cauto; no obstante, según personas que estuvieron a su lado durante su estancia en Nueva York, la suerte de plazoletazo al que asistió para protestar por el genocidio que Israel desató en Gaza en su...