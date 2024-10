Habla magistrada del CNE que se apartó de la decisión contra la campaña Petro

Fabiola Márquez Grisales y Alba Lucía Velásquez Foto: Archivo

Una de las magistradas que salvó su voto en la decisión con la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió elevarle cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro, por la posible violación a los topes de campaña en las presidenciales del 2022, aseguró que se apartó de la conclusión mayoritaria por considerar que esta entidad no tiene competencias para procesar al primer mandatario.

Quienes se apartaron de esa decisión fueron las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, ambas del Pacto Histórico. Y esta última, en diálogo con El Espectador, ratificó su postura.

“Desde que empezamos el debate de la ponencia presentada por los magistrados (Benjamín) Ortiz y (Álvaro Hernán) Prada, siempre tengo una postura y es que nosotros, como Consejo Nacional Electoral no somos competentes para investigar al presidente de la República. Esa postura se mantiene hasta el día de hoy, así como la postura que tienen los magistrados ponentes. Lo que quiere decir que no cambió y pues no podría, de ninguna manera, aprobar una ponencia en esas condiciones”, aseguró Velásquez.

Y agregó: “Esperamos que ahora que empiece la investigación, ellos lean con detenimiento el informe y de allí puedan constatar cosas que hagan que el proceso electoral, que a través del cual nosotros impartimos justicia electoral, sea un proceso íntegro”.

La magistrada del Pacto Histórico aseguró que su colega de partido, Fabiola Márquez, se apartó de la decisión con los mismos argumentos y que se mantendrán en esa postura en lo que sigue para el expediente.

“Manifiesto que el Consejo Nacional Electoral no tiene la competencia y me mantengo en esa postura. La autoridad competente para conocer la investigación del señor presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y si hubiese razones jurídicas, el Senado sería quien le impondría la sanción”, enfatizó Velásquez.

La votación fue 7 contra 2 y quedó así: positivos fueron los de Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Benjamín Ortiz (Partido Liberal), Alfonso Campo (Partido Conservador); apoyaron esa postura, pero hicieron claridades: Maritza Martínez (La U), Cristian Quiroz (Alianza Verde), César Lourduy (Cambio Radical) y Altus Baquero (Partido Liberal). Y se apartaron del todo Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, ambas del Pacto.

