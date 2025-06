Presidente explica su silencio y ausencia en cumbre internacional en Montería

Cumbre de jefes de gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, el presidente Petro no asistió. Foto: Cancillería

Durante tres días, el presidente Gustavo Petro estuvo en silencio. No solo no realizó publicaciones en X, su principal canal de comunicación, sino que, incluso, no asistió a la Cumbre de Jefes de Estado y/o de Gobierno de la AEC, donde asistió el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y ministros de relaciones exteriores de países del Caribe.

En el encuentro se esperaba que fuera el presidente Petro quien entregara la presidencia de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) a Mulino, algo que al final se encargó la canciller Laura Sarabia. También, que allí coincidiera con la vicepresidenta Francia Márquez, en medio de los rumores de distanciamiento.

Pero ni encuentros ni tuits hubo durante varias horas. Al final, el presidente Gustavo Petro volvió a X con un post a las 9:56 a.m. de este sábado, luego de que no publicara nada, a excepción de un par de publicaciones compratidas desde otras cuentas, desde las 9:55 p.m. del miércoles 28 de mayo. Es decir, 60 horas después.

En un primer momento, no se refirió directamente a su ausencia, sino a la reducción laboral hasta un 8,8 % en abril pasado, una de las cifras más bajas en lo que va del siglo XXI. También salió en defensa de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, envuelto en un escándalo por la supuesta intervención de correos de ejecutivos de la empresa, calificándola de “tramoya hurdida desde la prensa”.

Sin embargo, se refirió al tema para responderle a Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, y a Vicky Dávila, periodista, quienes en publicaciones en esa red social cuestionaron el silencio del presidente. Particularmente, dio detalles cuando le respondió a Dávila.

“Silenciarse digitalmente es una medida de autoprotección. Se pierde uno de los asesinos. No es paranoia, es prevención. Bajo celos se busca desesperadamente sin necesidad y con ignorancia. Llevo muchas décadas defendiendo mi vida con éxito, mis métodos sirven y no son contables. Aprendizajes del pasado”, afirmó.

En ese sentido, en dos publicaciones también dio detalles de posibles atentados en su contra. Se refirió al hallazgo, en febrero pasado, de un “misil antitanques” y cuestionó a la Policía Nacional que hubiera “ocultado” la información. La Policía Metropolitana de Bogotá respondió que “tras la verificación por parte del personal antiexplosivos y la judicialización del hallazgo, se determinó que estos elementos son de un solo uso y ya no son funcionales, además no contaban con munición. Asimismo, fueron verificadas las cámaras de seguridad del sector que permitieron identificar las personas que habrían abandonado estos elementos”.

Luego de esto, dio detalles sobre dos supuestos atentados que se habrían planeado en su contra. El primero, con fecha del pasado 29 de julio y del que habría alertado directamente la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Y el segundo, sobre el ingreso de misiles aire/tierra a Colombia, orquestado por el Clan del Golfo, durante la COP16 en Cali en octubre pasado.

