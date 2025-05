Así se enfrió la relación entre el presidente Petro y la vicepresidenta Márquez

Vicepresidenta Francia Márquez y presidente Gustavo Petro. Foto: Vicepresidencia

Nuevas declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez dejaron en evidencia las fracturas internas entre ella y el presidente Gustavo Petro. Durante un evento para la conmemoración de los 174 años de la abolición de la esclavitud, la política cuestionó la falta de apoyo que, a su juicio, ha evidenciado en el Gobierno central.

“En este gobierno me ha tocado llegar a los territorios y a veces tocarles las puertas a los alcaldes para que financien una reunión de articulación interinstitucional. Lo que he podido lograr lo he hecho en articulación con cooperación internacional para cumplir la tarea y que mi gente no termine diciendo que llegar aquí no ha servido para nada”, afirmó.

También criticó que el presidente la hubiera sacado del Ministerio de la Igualdad. Petro nombró a Carlos Rosero como nuevo ministro. Aunque Rosero y Márquez fueron cercanos en el pasado -incluso Rosero fue asesor de la vicepresidenta-, ya no tienen relación política.

“Ustedes saben que estuve por año y medio creando una nueva institución. Desde hace cien años no se creaba un ministerio de cero. Sin embargo, cuando ya estaba lista para llevar la inversión a territorio, el presidente tomó la decisión de apartarme del cargo, decisión que respeto, pero no comparto”, señaló.

Sin embargo, esta distancia que está marcando la vicepresidenta con el Gobierno al que pertenece no es nueva, como lo ha contado El Espectador. Hace solo una semana, cuando el presidente Petro habló de nuevas movilizaciones, cabildos abiertos y una “huelga general”, Márquez se desmarcó de la decisión de salir de nuevo a las calles.

“Ahora no tengo una respuesta sobre eso (...) Yo he estado participando en todas las movilizaciones que se han hecho y casi siempre si tengo agenda de trabajo o tengo que ir a algún lado pues no he ido. No lo sé. Todavía no sé, puede que sí, puede que no. No depende de nada, depende de que debo concentrarme en gobernar y en responderle a Colombia”, afirmó Márquez en Caracol Radio cuando se le preguntó si asistiría a las marchas.

Además, en el primer consejo de ministros transmitido en febrero, que quedó para el recuerdo como el momento en el que se hicieron evidentes dos grupos enfrentados en el gabinete, Márquez se fue lanza en ristre contra Laura Sarabia -hoy canciller- y Armando Benedetti -ministro del Interior-. En la reunión ministerial, la vicepresidenta criticó que los dos se mantuvieran en el Gobierno pese a los escándalos a los que los rodean.

El presidente Petro no se ha referido directamente a las declaraciones de Márquez. En todo caso, optó por nombrar a un nuevo ministro de la Igualdad y por mantener en su equipo de ministros a Sarabia y a Benedetti, con quienes, de todas maneras, Márquez se ha reunido en las últimas semanas.

