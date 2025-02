Francia Márquez entró este lunes a Palacio a reunión privada con Gustavo Petro

La vicepresidenta Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro. Foto: El Espectador - José Vargas

La vicepresidenta Francia Márquez llegó en la tarde de este lunes a la Casa de Nariño para sostener una reunión privada con el presidente Gustavo Petro. Según fuentes del alto Gobierno que confirmaron el encuentro, el diálogo estaba pendiente desde que se dio el televisado consejo de ministros, que hizo públicas las fuertes tensiones que hay en el gabinete.

En efecto, para la semana pasada, mientras el jefe de Estado realizaba un recorrido por Medio Oriente, se planteó la posibilidad de sostener un diálogo directo con la vicepresidenta a través de un canal virtual, por lo que la funcionaria permanecía en Colombia. No obstante, el encuentro no se pudo concretar.

La expectativa de este encuentro radica en que Márquez, quien además oficia como ministra de la Igualdad, fue una de las funcionarias que puso su renuncia al cargo en el gabinete, mas no a la vicepresidencia, a disposición del mandatario.

Márquez fue de las primeras que levantó su voz contra la llegada de Armando Benedetti al círculo de poder de Petro, pero además aprovechó para lanzar dardos a la canciller Laura Sarabia y en general al Gobierno que dijo la había aislado.

“Es algo que me duele, presidente. A mí me duele que mi gente me diga que estaba mejor antes de que yo llegara a hacer parte de este Gobierno”, fue una de las críticas que, durante el consejo televisado del pasado 4 de febrero, le lanzó Márquez al Ejecutivo que lidera Petro

En todo caso, la vicepresidenta ha dicho que se mantendrá en ese cargo hasta el final del mandato, pero desde ya se sabe de movimientos con otros sectores de izquierda para intentar unir fuerzas, ella maneja su propio partido, Soy porque Somos, de cara a las elecciones a Congreso y Presidencia de 2026.

