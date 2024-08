Petro dijo que el carbón dejaría a “Colombia desierta” y pidió buscar alternativas

El presidente Gustavo Petro advirtió que es necesario buscar alternativas para acabar con la extracción de carbón. Foto: Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro aseguró este miércoles que su Gobierno tiene la instrucción de buscar alternativas a las economías extractivistas, y por eso advirtió que el objetivo es que productos como el carbón dejen de ser prioritarios en varias regiones colombianas.

El mensaje lo entregó durante su participación en un diálogo con la comunidad Arhuaca, realizado este jueves en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y, de paso, les pidió apoyo a quienes habitan estas zonas para poder materializar su programa de organizar el territorio en torno al agua como, dijo, está plasmado en su plan de Gobiernos.

“El veneno más grande que hay en este momento no se llama fentanilo, no se llama cocaína, no se llama marihuana; se llama carbón y nos puede acabar a todos y dejar a Colombia desierta en 2070″, precisó Petro.

Y agregó: “Nos aboca a abrir los ojos y a buscar otras formas de desarrollo económico y de prosperidad”.

El jefe de Estado aseguró que el debate debe comenzar en departamentos como Cesar, La Guajira y Magdalena, donde hay extracción de carbón.

Además, advirtió que se deben comprar tierras fértiles que puedan ser entregadas a las comunidades campesinas e indígenas para que se pueda reorganizar el territorio y proteger las reservas naturales y por su puesto sus fuentes hídricas. De hecho, Petro dijo que es necesario que desde la propia región se organicen los métodos de gobernanza y así poder aplicar estos procesos.

“Ojalá este Gobierno siga del 2026 al 2030, año mágico, para que podamos profundizar más este tipo de paz con la naturaleza”, enfatizó Petro. Y agregó, en respuesta al mensaje de una menor indígena, que ya sabe cómo quiere ser recordado: “Como un guerrero de la vida”.

El Presidente @petrogustavo le ordenó al Director de la @AgenciaTierras comprar toda la tierra entre la reserva y la línea negra de la Sierra Nevada para ampliar el espacio cultural y biológico de los pueblos indígenas de la Sierra. pic.twitter.com/VgjW0aU75h — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 28, 2024

