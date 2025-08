“La justicia se respeta, traidores”: Petro lanza dardos contra precandidatos uribistas

El presidente Gustavo Petro se refirió a la condena contra Álvaro Uribe en alocución presidencial. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro llamó “traidores” a los cuatro precandidatos del Centro Democrático que iniciarán viajes al exterior para denunciar supuestas inconsistencias en la condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe. Sostuvo que la justicia debe ser respetada y que los legisladores y aspirantes presidenciales no deberían llamarse oposición.

Lea: Quedó en firme convenio por $1.3 billones entre Colombia y Portugal para pasaportes.

“Irrespetan la justicia diciendo que (Uribe) no debe estar preso, y yo no me voy a meter en eso, diciendo si sí o si no, pero a la justicia se le respeta en Colombia“, dijo el jefe de Estado en su más reciente alocución presidencial.

El pronunciamiento de Petro se da luego de que la senadora uribista Paloma Valencia asegurara que ella y sus compañeros María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra irán hasta las instancias internacionales para denunciar las supuestas inconsistencias en el juicio contra el expresidente Uribe, quien fue condenado en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

“Colombianos que se van a Estados Unidos a destruir la justicia en Colombia, traidores a la patria, una oposición no tiene esa indignidad. Que se defiendan en los tribunales, están en su derecho, pero los jueces deben ser libres de lo que decidan, no debe haber jueces con miedo y pensando que los van a matar”, sostuvo Petro.

El jefe de Estado ha sido insistente en que se debe garantizar la seguridad de la jueza Sandra Heredia, quien condenó a Uribe en primera instancia en el caso de manipulación de testigos. Igualmente, ha ido incrementando su tono contra las filas uribistas, que este 7 de agosto saldrán a las calles mientras Petro da su discurso por los tres años que cumplirá en el poder.

Lea también: Uribe recibió la visita de Andrés Pastrana días después de ser condenado.

Este jueves arrancará el último año de Petro en el poder, un período en el que tanto Gobierno como opositores se abrirán a la campaña política y buscarán convencer al electorado para las legislativas y presidenciales de 2026.

Mientras tanto, el partido opositor y la defensa de Uribe se mueven en varias bandas para frenar la condena. Buscaron que se suspendiera provisionalmente la orden de captura contra el expresidente, pero esta no fue aceptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que dejó en firme la orden de captura inmediata. Sin embargo, siguen a la espera de un fallo sobre la tutela que presentaron.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.