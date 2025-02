“Allá prefieren a Milei”: Petro habló de las razones para no volver al Foro de Davos

El presidente Gustavo Petro en su última participación en el Foro Económico de Davos. / Juan Diego Cano Foto: Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro participó este miércoles en la Vitrina Turística de Anato 2025, en donde pronunció un discurso enfocado en lo que para él son las oportunidades que tiene Colombia para cambiar su modelo económico a partir de los dividendos que generan las visitas de extranjeros al país. Según dijo, es momento de potenciar la campaña “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

En medio de su intervención, el jefe de Estado defendió la apuesta de mostrar un pedacito del país en eventos claves a nivel mundial, como el Foro Económico Mundial, que se lleva a cabo en Davos (Suiza). Cabe recordar que fue en ese espacio donde, en 2024, se generó la polémica por la inversión de más de $4.000 millones de pesos para instalar la “Casa Colombia” durante los días del foro.

Petro defendió ese tipo de iniciativa y recalcó que su directriz es ampliar esas campañas publicitarias a nivel mundial; sin embargo, también volvió a hablar de su ausencia en la edición 2025 del foro de Davos. “Yo no quise ir a Davos porque allá prefieren a [Javier] Milei, entonces ya no voy, pero hay que llevar a Colombia; no porque yo no vaya, no va a estar la casa, así cueste. Eso significa un rédito muchísimo más alto cuando la gente llegue aquí”, explicó el mandatario.

En enero, mes en el que se celebró el evento, desde la Casa de Nariño informaron que la decisión de no asistir también estaba relacionado con la apuesta de austeridad que se lanzó tras el déficit de $12 billones en el presupuesto de esta vigencia, esto a raíz del hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.

Sobre su apuesta del turismo como motor de la economía nacional, Petro aseguró que deben lanzar una campaña de publicidad masiva por redes con la apuesta de “Colombia País de la Belleza”. Según dijo, se debe diversificar en Facebook y en Twitter, esta última su red favorita, pero la cual, según dijo, tendría pensado dejar.

Así mismo, dijo que el país debe apostarle a focos muy “ricos” para el turismo, como Emiratos Árabes Unidos, en donde estuvo en su más reciente gira internacional. “Colombia tiene que ser un paraíso para cualquier árabe. Ya establecimos las aerolíneas y ya hay contacto entre dos sociedades”, agregó. Aunque el jefe de Estado descartó más viajes a Davos, se espera que este año haga otros a medio oriente e incluso China, donde también buscará ampliar las opciones comerciales para Colombia.

