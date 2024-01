Petro habló de su apuesta para 2026 y así reaccionaron los partidos políticos

El Candidato Gustavo Petro, votó en el colegio Marco Antonio Carreño, en Bogotá. Foto: Óscar Pérez

Luego de que el presidente Gustavo Petro insistiera en la necesidad de fusionar las personerías jurídicas de todos los partidos del Pacto Histórico, para fortalecer el “frente amplio” para 2026, otros sectores políticos reaccionaron con algunos cuestionamientos al mandatario.

Desde la oposición criticaron al jefe de Estado por “estar en campaña” y, de hecho, algunos plantearon la posibilidad de que su propuesta esté cerca de la participación en política. “Lo he dicho: al presidente Petro no le gusta gobernar, lo que le gusta es estar en campaña. Su lugar cómodo es la contienda electoral, pero cuando lo ponen al frente a tomar decisiones, no sabe, no puede, no lidera, no le gusta. Luego sale a victimizarse”, dijo el senador David Luna, de Cambio Radical.

El exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, crítico del Gobierno en varios temas, dijo que la invitación del presidente también es una oportunidad para fortalecer la oposición que no quiere una reelección de modelo. “El país lleno de problemas y el presidente en modo campaña. Más irresponsable no podría ser. Petro no gobierna y solo piensa en reproducirse en el poder”, agregó.

Desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal habló de la supuesta participación en política del mandatario. “La Constitución, la Ley y la jurisprudencia prohíben la participación política partidista del presidente y sus ministros (...) Petro hace lo que le viene en gana y nada le pasa”.

“Nuestro objetivo debe ser evitar la reelección de un proyecto político basado en el odio, la lucha de clases y la división; un proyecto que ataca al empresariado y la propiedad privada. En el que se premia al delincuente y las víctimas son los victimarios. Un proyecto derrochón en burocracia, pero malo para ejecutar los recursos públicos donde más se necesitan”, comentó en sus redes sociales Daniel Palacios, ministro del Interior en el gobierno de Iván Duque.

“No ha sido capaz de nombrar un director del INVIMA en lo que lleva de Gobierno pero si está metido en la campaña del 2026″, dijo el representante Hernán Cadavid, también del Centro Democrático.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Petro hace referencia a la unidad del Pacto Histórico para el 2026, pues ya lo había hecho en el marco de las elecciones regionales del 2023, cuando mencionó la necesidad de construir un “frente amplio”, incluso con liderazgo de otro partidos como el Verde y el Liberal, para garantizar que el próximo gobierno mantenga la senda del “cambio”.

Entre tanto, en el Pacto Histórico, al menos en la primera línea de congresistas, la propuesta ha tenido resonancia. Algunos como María José Pizarro, que ya lo había planteado por su cuenta, le respondieron al presidente que están listos para liderar una cumbre en torno a la fusión de partidos.

Por ejemplo, el senador Iván Cepeda aseguró que respalda plenamente “la idea del presidente Petro de realizar un congreso de las fuerzas progresistas y del Pacto Histórico para avanzar en la estrategia de hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el Acuerdo Nacional para la justicia y la Paz”.

Sin embargo, aunque muchos ya dieron el visto bueno, las complicaciones podrían llegar por la política menuda de otros partidos, cercanos al Pacto Histórico, que hasta el momento han preferido mantener su personería para escenarios como el de las elecciones territoriales. En esta lista entran algunos como MAIS, ADA, Fuerza Ciudadana, La Fuerza de la Paz, entre otros, algunos de los cuales tienen liderazgos con aspiraciones presidenciales.

