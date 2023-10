“Pedimos calma y prudencia”: el balance de Petro sobre las elecciones

Alocución del presidente Gustavo Petro sobre las reformas sociales del Gobierno Foto: Presidencia

El presidente Petro aseguró que este 29 de octubre el pueblo colombiano votó en paz; sin embargo, rechazó los hechos de violencia, como el que dejó a una funcionaria muerta en Gamarra (Cesar) o el que obligó a suspender las elecciones en Ricaurte (Nariño).

“El país acudió a las urnas, sin importar los resultados, es un día en que el pueblo colombiano votó en paz y pensando en el porvenir del país, en una sociedad más solidaria, justa y afectuosa, pensando en el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos, sin que predomine el miedo a la muerte”, dijo el mandatario.

El mandatario dijo que la lucha política no puede exacerbar odios, por lo que el país debe discutir sobre las diferencias y desacuerdos. Así mismo, pidió que el conflicto no se tramite a través de la eliminación del contrario. “Que sea la vida la que salga más fortalecida, no la muerte. Esperamos que las autoridades judiciales y los organismos competentes hagan justicia y se determinen las causas de este conflicto que terminó con esta muerte”, dijo en referencia al caso de Duperly Arévalo Carrascal.

Por otra parte, informó que se ha desplazado a toda la Fuerza Pública para dar con el paradero del señor Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, secuestrado por desconocidos en La Guajira. “Se ha establecido un perímetro de búsqueda más cerrado para encontrarlo. Tanto la Policía Nacional, como el Ejército, tienen la orden presidencial de garantizar su vida y libertad en el menor tiempo posible y ubicar a los responsables”.

El mandatario, que no logró grandes victorias con sus candidatos, cerró el discurso felicitando a los ganadores e invitándolos a construir juntos las políticas y programas que requiere la población del país.

