“El federalismo no tiene sentido si no hay democracia local”: Petro a Name

El presidente Gustavo Petro en su intervención en Confenacol. Foto: Presidencia

El mandatario Gustavo Petro volvió a cuestionar una de las propuestas del presidente del Senado, Iván Name, uno de los defensores más firmes del federalismo en Colombia. Esta vez ocurrió en el Congreso Nacional de Concejales y Concejalas, al que asistió el jefe de Estado y cuya intervención toco temas como la inversión pública, la democracia local y lo que él llama “el poder del pueblo”.

En sus palabras, Petro hizo énfasis en la democracia directa con una construcción desde lo local, recalcó el papel de los concejales que, de acuerdo con él, “son poder constituyente”, y afirmó que ellos tendrán mucho que aportar en “la construcción de Colombia hacia una democracia local”. Así, planteó que hay una confusión entre este concepto con el de la descentralización del Estado, pues lo que busca es que “el poder de decisión lo tenga el pueblo”.

El Presidente @petrogustavo planteó la necesidad de desarrollar, con urgencia, agendas conjuntas con los gobiernos territoriales, que son poder constituyente, para que las políticas de salud, de pensiones, educativas y demás, sean pertinentes con las realidades de los… pic.twitter.com/DOpty6uqTM — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 29, 2024

“El presidente del Senado que no me quiere mucho, Iván Name, hablaba y se abanderaba de la vieja idea del federalismo. Pero la vieja idea del federalismo no tiene sentido si no hay democracia local, porque si no sería un cambio de élites, incluso peligroso, porque uno no sabe qué élites están manejando en realidad el poder local. Nos podría llevar a una de las tantas guerras que ya hemos tenido u otras más.

Desde la presidencia del Senado, Name ha tratado de impulsar la descentralización. Adelanta las audiencias de Regiones Autonómicas que, según él, no se tratan de federalismo, sino de una propuesta que busca mantener “la unidad nacional” y al mismo tiempo permitir a las regiones tener “autosuficiencia par generar riqueza en vez de pobreza”, como explicó a La W a inicios de este año.

Otro de los defensores del federalismo es Juan Fernando Cristo, director del partido En Marcha, quien apoyó en diciembre del 2023 que Name haya convocado una audiencia pública para entablar un diálogo sobre la autonomía de las entidades territoriales. La bancada del colectivo radicó el año pasado un proyecto de acto legislativo que permitiría que el Sistema General de Participaciones de departamentos, distritos y municipios fuera al menos el 46,5 % de los ingresos corrientes de la nación.

“La descentralización del país es lo importante, por eso felicito al presidente Name, quien ha convocado a esta gran audiencia pública con la participación del sector académico, la rama legislativa y ejecutiva. El atraso y las desigualdades que se ven en los territorios no da espera”, dijo en ese entonces Cristo. “Colombia es el vigésimo noveno (29) país más grande en tamaño y población del mundo. De esos 29, 27 son países federales, con estados autónomos y ponencias en la economía. Tan solo Colombia y Francia no han dado ese paso”.

El mandatario también habló sobre la equidad territorial y la inversión pública. Volvió al tema de las vías 4G, sobre las que remarcó que están “concentradas territorialmente alrededor de las dos ciudades más ricas y solucionando problemas que tienen que ver, no con la población de las dos ciudades más ricas, sino de los sectores pudientes de esas sociedades ricas”.

“Nosotros no tenemos como fuente del poder el dinero. Algunos lo tienen. No tenemos como fuente del poder, La mafia, que es más o menos lo mismo. Nuestra fuente del poder es el pueblo”, afirmó.

Instó a los concejales a “construir una agenda común con el Gobierno nacional” para articular planes que permitan “tener un país en paz, de tener un país más justo y de tener un país más democrático”. Esta agenda, aseguró sería “independiente de partidos”, especialmente porque estos se encuentran en un momento de “plena transformación”.

“La izquierda ha tenido ese problema. En todas partes, y yo creo que estamos, vamos a pasar a una especie de reconfiguración de la política en Colombia, con X nombres. Obviamente habrá una derecha que espero sea republicana. Obviamente habrá corrientes progresistas, aparecerán cosas nuevas que hoy no detectamos y que deben aparecer, porque es necesario e imprescindible”, apuntó sobre los partidos políticos.

