“Nunca he tenido depresión”: Petro hizo aclaraciones sobre su agenda y salud

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: El Espectador - José Vargas

El presidente Gustavo Petro aclaró, en una entrevista que se publicó este domingo, que no tiene problemas subyacentes de salud, como se ha especulado recientemente debido a su cancelación de compromisos, como fue el caso reciente de sus encuentros en Cartagena con la comunidad y con la Andi. “No es nada grave y no es lo mismo siempre”, dijo el primer mandatario.

Aclaró que la cancelación de agenda se debía, en un primer momento, a la inexperiencia de su equipo, que muchas veces ni siquiera dejaba espacios para que durmiera en medio de sus giras internacionales. Hasta el momento, el presidente ha incumplido su agenda en más de 80 ocasiones y la oposición en el Congreso ha propuesto que se someta a un examen médico obligatorio.

Le sugerimos: Alto turmequé: de intercambios, quebrantos y desagravios

Petro, en diálogo con Cambio, habló sobre una situación similar que vivió con su salud y la prensa cuando trabajaba en el Congreso: “Hace unos años cuando se me hizo el diagnóstico en la boca del estómago, yo era congresista y lo dije. Me pareció que había que decirlo porque además me asusté. En ese entonces yo estaba en Cuba y ellos decidieron examinarme y vieron un carcinoma. Lo dije públicamente y eso fue un error monumental, porque en la prensa me empezaron a señalar de mentiroso. ¿Yo para qué voy a decir mentiras de una cosa de esas? Pero era la narrativa, yo le llamo el relato periodístico. Comenzó a construirse una historia sin fundamento porque yo regresé al país a hacerme un examen para tener una segunda opinión y entonces apareció una cosa, que yo no quise hacer escándalo, pero mi médico habla por teléfono diciendo “¿y este señor qué querrá? ¿que nosotros digamos que tiene cáncer?” [...]. Toda esa experiencia me disgustó porque era como si yo mintiera sobre mi estado de salud”.

Le recomendamos: A 63 días de elecciones, esta es la ola de violencia que amenaza a los territorios

El primer mandatario también aclaró que no tiene “ni ha tenido nunca” problemas de depresión ni otros relacionados con la salud mental. Por otra parte, Petro confirmó que no sabe aun si cambiará su terna para Fiscal General. “Yo tengo que garantizar que toda la terna, cualquiera que vaya a ser, sea elegible…Yo he tomado nota de sus investigaciones”, le dijo al mencionado medio. [...] Estamos en la reflexión porque hay otros elementos que quiero ver en este momento. [...] Estoy esperando unas reacciones”, dijo Petro.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.