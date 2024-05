“Yo seguiré hasta donde el pueblo diga”: Petro hizo un llamado a movilizaciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El presidente Gustavo Petro afirmó que seguiría “hasta donde el pueblo ordene” en su intervención en “Gobierno con los Barrios Populares” en Cartagena, donde se refirió a la ponencia que formularía cargos contra su campaña presidencial en el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo con él, se trata de un “golpe de Estado” en su contra para hacer que el progresismo salga del poder antes del 2026.

“Ya comenzó el golpe, de eso tenemos que tener claridad. Era muy difícil en un país como Colombia que se aceptaran las reglas del juego democrático. Era muy difícil, indudablemente, después de que le robaron las elecciones un 19 de abril de 1970 a la ANAPO que no intentaran hacer lo mismo ahora”, dijo el mandatario.

Petro habló de los “poderes mafiosos de la corrupción”, que culpa de los escándalos que ahora involucran a su gobierno en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Fiduprevisora, Fomag, Ecopetrol y la Dian, según anunció el mismo en una alocución este martes. También señala a estas figuras de no permitir que el progresismo gobierne y de gestar un golpe en su contra.

Hizo un llamado a la sociedad civil para expresar su apoyo al Gobierno en movilizaciones, pues no pueden “cometer ese error” de dejar que los “oligarcas” vuelvan al poder “a través de un golpe de Estado”. Indicó que en caso de que se viole la Constitución para sacarlo, “hay que organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio, en cada barrio, en cada vereda, en cada cabildo indígena, en cada comunidad afrodescendiente”.

Así, aseguró los colombianos “tienen que salir a las calles, independientemente de qué pase [con él], y rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia, hasta que se restablezca el orden constitucional en este país”.

“Quiero que se me tome bien en cuenta el camino que creo y como presidente sugiero debemos tomar. Primero, todo soldado de la República, oficial, suboficial, debe saber que la orden del presidente es que no deben levantar ningún fusil contra el pueblo de Colombia en su libre expresión y manifestación. Que se sepa claramente y de antemano, la orden de su Comandante Constitucional por el voto popular es no levantar las armas contra el pueblo”, declaró.

Reiteró que su ascenso al poder se logró por medio del voto popular y la democracia. También enfatizó en que mantiene el apoyo de la ciudadanía.

“Yo seguiré hasta donde el pueblo diga, si el pueblo dice más adelante, más adelante iré sin ningún temor. Sin ningún miedo, iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El presidente de la República solo tiene un comandante al frente y ese comandante se llama el pueblo de Colombia”, aseveró.

