“Cuando se instale la constituyente no seré presidente”: Petro

El presidente Gustavo Petro aseguró que no buscaría reelegirse en una eventual Asamblea Nacional Constituyente. La idea de realizarla la planteó en una entrevista desde Cali, donde asistió a un acto proselitista a favor de su consulta popular.

Dado el debate que ha causado la posibilidad de una asamblea de esta naturaleza, el jefe de Estado reiteró que su intención con esta no sería buscar un segundo periodo en la Casa de Nariño. “Cuando se instale la constituyente, no seré presidente de Colombia. Quizás si el pueblo lo quiere, en ese entonces y esté vivo, seré constituyente, que no se me asusten”, escribió en la noche de este jueves en su cuenta en X.

En la misma publicación, el presidente reiteró que buscaría que se realice la asamblea si no prosperan tanto la consulta popular que decretó como la que está a la espera de ser discutida en la plenaria del Senado la próxima semana: “Si en el Congreso no se puede hacer consensos, que no sea pasando por encima de los derechos del pueblo trabajador, no hay otra forma de hacerlo, que convocando al soberano popular que he solicitado en forma de una consulta popular, solo para ordenar una reforma laboral”.

Y añadió que “si tampoco el estado colombiano lo permite, claro que ya no. queda sino el poder constituyente. que no convoco yo, sino el mismo pueblo, con su voto. Y es para llegar a consensos que abran la democracia en Colombia y se construya de verdad, el estado social de derecho y la paz”.

Como lo ha contado El Espectador, el presidente ha hablado con su círculo íntimo y en el Capitolio algunos legisladores del Pacto Histórico lo han esbozado.

Una de las estrategias sería, precisamente, abrir en forma el debate en el segundo semestre de este año con la intención de coordinar un temario y al final llevar el asunto a urnas en las elecciones de Congreso de marzo próximo a través de una papeleta para determinar si la idea cala o no en el electorado.

El anuncio de que el Gobierno no descarta la Constituyente llegó, precisamente, un día después de que firmara el decreto con el que espera convocar la consulta popular. Sobre este, el presidente aseguró, en entrevista con CNN en Español, que “solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional”.

