Petro insiste y pide reunión entre Coalición Centro Esperanza y Pacto Histórico

Sergio Fajardo y Gustavo Petro ya fueron contendores en la elección presidencial de 2018.

El senador Gustavo Petro no desiste en su idea de concretar una eventual alianza entre la denominada Coalición Centro Esperanza y el Pacto Histórico. Este lunes, en respuesta a un tuit del también precandidato Sergio Fajardo, el congresista abogó por un encuentro entre precandidatos o sus delegados.

Previamente, Fajardo emitió un tuit en el que se refería al triunfo en Chile del presidente electo Gabriel Boric, destacando que “no ganó polarizando, ganó dialogando y escuchando. No ganó promoviendo odio, sino esperanza. Tiene un reto gigante de unir al país y sacar la nueva constitución adelante. Felicitaciones Chile por su ejemplar democracia”.

En respuesta, pese a que no hubo ninguna mención directa a Petro, el senador de la Colombia Humana invitó a Fajardo a dialogar e incluso, puso desde ya temario: programas de lucha contra la corrupción y unidad.

“Hagamos una reunión de precandidatos de la coalición de la esperanza y del Pacto Histórico. Si prefieres, todos, o delegados de ambas coaliciones”, manifestó Gustavo Petro.

Muy bien Sergio, te invito a dialogar.



Hagamos una reunión de precandidatos de la coalición de la esperanza y del Pacto Histórico. Si prefieres, todos, o delegados de ambas coaliciones.



Hablemos de programas de lucha contra la corrupción, de unidad. https://t.co/1CDE4vMatE — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 20, 2021

En agosto pasado, luego de que la Fiscalía anunció que iba a presentar un escrito de acusación contra el exgobernador de Antioquia –investigado por supuestas irregularidades en contratación–, Petro salió en su defensa y, dejando de lado sus diferencias, aseguró que, aunque Fajardo pudo incurrir en una irregularidad, sostuvo que eso no implica necesariamente que haya perpetrado un delito.

Incluso, Petro criticó el actuar de la Fiscalía y manifestó que “no debería participar del debate político con su proceder que es penal”. Según el congresista, el ente acusador, hoy en cabeza de Francisco Barbosa, “termina judicializando la política en el afán de proteger un proyecto político: el del uribismo”.

Incluso, en mayo pasado, un cruce de trinos entre los hoy precandidatos presidenciales hizo ilusionar a algunos sobre la posibilidad de concretar una alianza antes de la primera vuelta presidencial de 2022 entre los llamados sectores alternativos y progresistas.

Todo se dio tras conocerse los resultados de una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, en el marco del actual clima de protestas que vive el país, realizada para la revista Semana, que muestra a Petro a la cabeza del pulso por la primera magistratura del Estado, con una intención de voto del 25%, muy lejos de sus inmediatos seguidores: Fajardo (6%) y Marta Lucía Ramírez (5%).

“He recibido muchos mensajes a raíz de los resultados de la última encuesta. Hay preocupación e ideas valiosas, lo agradezco. Pero la recomendación no puede ser ‘atacar a Petro’. No lo puedo aceptar, no podemos estimular más odio. La política cambió estas semanas y para siempre”, escribió el líder de Compromiso Ciudadano en su cuenta de Twitter.

Y posteriormente, en otro trino, agregó: “Petro ha interpretado mejor la coyuntura. Así que si queremos competir debe ser con ideas no con guerras de políticos; ni con cuentos de ‘castrochavismo’. Son tiempos para escuchar con humildad las manifestaciones. Queda un año, por ahora felicitaciones Gustavo Petro”.

La respuesta del líder de Colombia Humana no se hizo esperar, y en la misma red social, escribió: “Gracias Sergio, la competencia muchas veces es una construcción ideológica de algo llamado neoliberalismo, hoy anacrónico. Creo que Colombia necesita construcciones colectivas y solidarias. La construcción de un destino común”.