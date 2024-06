“¿Perpetuarme en el poder para qué?”: Petro insistió en que no busca reelegirse

El Presidente Gustavo Petro reiteró que no busca reelegirse y habló de su propuesta de constituyente. Foto: CCARRION

Tras una semana tensa entre el Gobierno y la oposición, en parte por los ruidos que generaron algunas fichas del Pacto Histórico al hablar de reelección o de extender el mandato de Gustavo Petro, el propio mandatario reiteró que él nunca ha hecho ese llamado y que algunos intentan confundir a la ciudadanía con su propuesta de poner en marcha un proceso constituyente.

En entrevista con Cambio, el jefe de Estado dijo que en ningún momento ha hablado de los medios para que el pueblo se declare en “poder constituyente”, por lo que nadie puede decir que esté pensando en saltarse las reglas para convocar un proceso de ese tipo. “Lo que el presidente de Colombia está pidiéndole al pueblo es que se apersone de la democracia”, aseguró.

Según explicó, el “poder constituyente” se puede expresar a través del cabildo abierto, las consultas, asambleas populares, un referendo o el mismo Congreso. En cuanto a la posibilidad de reelegirse después del 2026, reiteró que es una opción que no le interesa. “¿Perpetuarme en el poder para qué? El pueblo no se va a expresar para ver si el presidente de la república se queda o no. Eso sería una tontería”, dijo.

Una vez más señaló que sus pronunciamientos hacen referencia a cumplir el Acuerdo de Paz con las Farc y recordó que está pensando en ir a Naciones Unidas a señalar que el Estado no quiere cumplir lo pactado. “Si se incumple puede haber sanciones internacionales. Deben ajustarse las normas internas para cumplir un acuerdo con el que Colombia se comprometió ante la comunidad internacional”, señaló,

El mandatario también habló de los escándalos de corrupción en su Gobierno, particularmente de los contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). “La responsabilidad política tengo que asumirla yo. Eso yo no lo vi en otros gobiernos”, dijo sobre el nombramiento de Olmedo López en la entidad.

Dijo que los abogados de López y Sneyder Pinilla le causan desconfianza y reiteró que su petición es que los involucrados devuelvan el dinero público antes de recibir cualquier beneficio en la justicia. “Muchos funcionarios de mi gobierno han recibido llamadas o escritos, aparentemente de esos abogados, pidiéndoles citas. A mí eso me parece realmente extraño. No conozco al tal Sneyder y a mí me avergüenza lo que pasó ahí”, agregó.

Por último, se refirió a las malas cifras de ejecución presupuestal en su gobierno. Aseguró que el Gobierno puede trabajar más rápido, pero también dijo que “duramos dos meses con el presupuesto bloqueado. Y no lo bloqueó ningún ministro, lo bloquearon una serie de funcionarios que creen tener el poder al interior de los gobiernos”.

