Petro intenta bajar el tono tras choque con Trump: “Marco Rubio no está en eso”

El presidente Gustavo Petro en la posesión del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Joel González / Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la posesión del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal, el presidente Gustavo Petro se refirió a la relación con Estados Unidos, en medio de los choques con el gobierno de Donald Trump. El mandatario defendió la relación bilateral y aseguró que no cree que estén “en un golpe de Estado”.

“No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que están en eso no llegaron a la oficina de Marco Rubio”, aseguró. Y agregó que no considera que Estados Unidos “se ponga a pendejear con un golpe de Estado en la gran Colombia sabiendo que si se pierde la gran Colombia, pierden toda la América del Sur, Central y del Caribe”.

Sugerimos: Otra movida en la Cancillería: embajador de Colombia en Brasil presentó renuncia

Además, afirmó que la relación bilateral es vital para hacerle frente al crimen organizado y, si se llega a romper, “buen parte del andamiaje que [han] construido, y no solo en este Gobierno, de lucha contra el crimen organizado se desploma”. En esa línea, apuntó que “están tratando de destruir una relación que saben es un obstáculo aún hoy en la lucha contra las organizaciones criminales multinacionales”.

“Le pedí al presidente Trump que si quiere, no hablar conmigo porque él no habla conmigo, que realmente hablemos de relaciones diplomáticas ahora que se lleva a su encargado de negocios y yo me traigo a mi embajador”, dijo.

En todo caso, sí respondió directamente a las críticas desde integrantes del Congreso de Estados Unidos. “El senador o congresista que anda diciendo que soy un narcoterrorista, pues voy a ir, yo creo que hay un camino jurídico. ni narco ni terrorista: rebelde, como fue Bolívar”, agregó.

Le puede interesar: Petro responde a Trump y también llama a consultas a su embajador en Estados Unidos

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, hizo , por su lado, un llamado a la mesura. Además, instó a seguir promoviendo un diálogo “respetuoso, franco y constructivo con Estados Unidos, guiado por los principios del derecho internacional y la promoción de [los] intereses comunes”.

“Las opiniones especulativas o inflamatorias no aportan al fortalecimiento de la conversación bilateral, ni al cuidado de una relación basada en el respeto mutuo, la cooperación y el entendimiento compartido”, aseguró.

Previo a eso, el jefe de gabinete, Alfredo Saade se refirió a ese tema, así como de la salida de la canciller Laura Sarabia. Aseveró que los funcionarios tienen la “libertad de renunciar cuando no [se sienten] cómodos”, así como “la libertad de aceptar cuando el señor presidente [los] llama a ser parte del equipo”.

Lea también: Desde el Congreso dicen que reemplazo de Sarabia tendría que ser mujer, según la ley

Las afirmaciones de Saade vienen después de las dudas que se generaron con el choque entre él y la canciller por ese tema. En su carta de renuncia —presentada después de que el jefe de gabinete la acusara de “perpetuar” el contrato con Thomas Greg & Sons—, la ministra indicó que se da por decisiones que se han tomado en los últimos días y que no comparte.

“Nosotros estamos haciendo una articulación entre Portugal, la Casa de la Moneda y la Imprenta Nacional. Se están haciendo las mesas técnicas que son las que nos permitirán poder firmar el gran convenio y el acuerdo para poder sacar adelante el tema de los pasaportes. Colombia no se va a quedar sin pasaportes”, respondió, a su vez, el jefe de gabinete. En esa línea, agregó que “prontamente” se estará firmando ese acuerdo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.