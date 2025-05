Petro interrumpe evento en Catatumbo y regaña a Bolívar: “Quien renunció, renunció”

El presidente Gustavo Petro, durante el evento "Juntos por la transformación del Catatumbo". Foto: Archivo Particular

Este viernes, durante un acto público en Tibú (Norte de Santander), el presidente Gustavo Petro se refirió de manera directa a Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social (DPS), quien renunció recientemente a su cargo para aspirar en las elecciones de 2026.

El mandatario interrumpió el orden del día desarrollo del evento “Juntos por la transformación del Catatumbo” para hacer un llamado de atención y adelantar su intervención.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar, y otros compañeros. Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir eso, Angie [Rodríguez, directora del Dapre]. Persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va, entra su reemplazo que tiene que venir a hablar. Es un problema de respeto con el gobierno y con la gente”, le dijo Petro a Bolívar, quien había intervenido unos minutos antes.

Bolívar había iniciado su intervención afirmando: “Yo sólo vengo a hacer un anuncio. Es un anuncio importante y vale la pena. En el marco de la emergencia humanitaria el señor presidente de la República nos pidió que los adultos mayores que no estuvieran dentro del programa de Prosperidad Social Colombia Mayor también fueran cobijados con un bono pensional”.

Según Bolívar, la medida busca beneficiar a 22 mil adultos mayores del Catatumbo, excepto en Cúcuta, con un bono mensual de 230 mil pesos entre abril y diciembre de 2025.

Minutos más tarde, Petro lo cuestionó: “Bolívar, ¿tiene usted el dinero para el bono pensional en este momento para los viejos en el Catatumbo? Si la Corte Constitucional tumba el decreto no existe el dinero, y eso tenemos que analizarlo aquí y tengo que decírselo con franqueza porque yo no hablo mentiras, no vengo aquí a ilusionarlos. La Corte Constitucional puso en vilo los recursos.”.

