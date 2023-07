Petro invitó a desatar un movimiento campesino para luchar por la reforma agraria

Gustavo Petro entregó la Constitución Política que reconoce los derechos del campesinado a representantes de esa población, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el 5 de julio de 2023. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“Que vivan los campesinos, y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir”, gritaron este miércoles, 5 de julio, representantes de la población campesina recordando las palabras de Jorge Velosa. Campesinos de Putumayo, Arauca, el Caribe y otros territorios de Colombia se reunieron en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación para recibir, de las manos del Presidente Gustavo Petro, la Constitución Política que los reconoce como sujetos políticos de derechos y de especial protección.

Ahora, el artículo 64 de la Constitución reza: “El campesinado es sujeto político de derechos y de especial protección. Las comunidades campesinas tienen un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos, en garantía de la seguridad y soberanía alimentaria, conforme a la economía campesina, agricultura familiar, todas las actividades de transformación tendientes a mejorar la productividad de sus cultivos, las tecnologías para su transformación y las estrategias de comercialización que permitan darle valor agregado a sus productos y la protección del ambiente, así como en tradiciones y costumbres compartidas que los distinguen de otros grupos sociales”.

El artículo modificado especifica que es deber del Estado velar en forma especial por la garantía de los derechos individuales y colectivos de los campesinos. “Somos un gobierno a la orden y bajo el mandato de esta base popular”, afirmó en el evento de entrega la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, quien invitó a conmemorar a los líderes y las lideresas “que hemos perdido en el camino”. “Gracias a ellos hoy nos encontramos celebrando esto”.

“Hoy nos encontramos en algo a lo que hemos apostado con el gobierno de hoy: podernos sentar a conversar sobre una propuesta de interés común sin tener que poner de por medio los 19 muertos que pusimos el 2013 y los miles y miles de muertos y desaparecidos, los que perdieron los ojos y los que estamos a puntos de perder la libertad, precisamente porque estamos en un país nuevo. Sí se puede.”, dijo, mirando al presidente Petro, Adelso Gallo, líder campesino de Arauca.

Gallo atribuyó el logro a la lucha popular de los campesinos, a los equipos legislativos y a la voluntad política del gobierno. “Siete veces se cayó este proyecto, pero el octavo intento no fue en vano”, anotó. Cuando el presidente tomó la palabra, recordó que él mismo fue senador cuando uno de esos proyectos se cayó en el Congreso. “Tocó ser presidente para poder lograr su aprobación”, dijo Petro entre risas. Gallo le entregó al presidente la propuesta de reglamento para composición y funcionamiento de la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos.

El presidente afirmó que este es un paso insuficiente pero importante. “No existía la palabra campesino en la Constitución Política. No sé por qué en la constituyente la palabra campesinado no se hizo evidente, quizás porque iba a comenzar un nuevo terror. Después de 1991 lo que vino fue la gran masacre paramilitar en Colombia. [...] La fuerza campesina se fue diluyendo. Se diluye y no se diluye porque es una fuerza casi que volcánica”, explicó.

El mandatario hizo especial énfasis en la necesidad de desatar el movimiento campesino y de que este sea contundente. “Porque hay que luchar por la reforma agraria. Porque hay que acelerarla. Porque aun en el Congreso hay concepciones absurdamente retrógradas como las que quisieran quitarle la función social a la tierra”, dijo Petro. “Si no hay fuerza, no se nos escucha, la fuerza pacífica de la movilización es fundamental y los invito a que demos estos pasos; toda la sociedad colombiana hacia salir definitivamente del marasmo de la violencia, y comenzar una era de paz”, puntualizó.

“No se puede hablar de disminuir la desigualdad social sin cambiar la tenencia de la tierra si el campesinado no tiene más tierra fértil y, por tanto, más ingresos”, añadió el presidente, quien formuló la invitación a suscribir un pacto a quienes ostentan el poder económico y son dueños de grandes extensiones de tierra en el país. “Los invito a transitar el camino de la paz aceptando un pacto que permita la mejor distribución de la riqueza. No van a perder un peso, no van a ser expropiados simplemente van a ganar más porque están en una sociedad más rica, más productiva, que ya no se va a destinar a matarse entre sí”.

