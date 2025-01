Petro criticó a Trump por su política migratoria: “Dejémoslos un rato solos”

El presidente Gustavo Petro visitó Haití este miércoles. Foto: Andrea Puentes / Presidencia

El presidente Gustavo Petro se dirigió, en su visita a Haití, a la política migratoria que implementó el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en su llegada al poder. Se trata de un punto de debate por el que el jefe del Estado colombiano se ha pronunciado en varias ocasiones y ocurre un día después de que la administración del republicano anunciara una suspensión a las ayudas a otros Estados, entre los que está Colombia.

“No quieren haitianos, no quieren venezolanos, no quieren puertorriqueños, no quieren colombianos, pues dejémoslos un rato solos, a ver cómo les va. Yo creo que somos nosotros los que nos vamos a ayudar entre nosotros y que quienes no echan se van a quedar solos, y entre más solos más pobres, más decadentes”, aseguró Petro.

🔴 #EnDirecto | Declaración conjunta del Presidente @petrogustavo y del presidente del Consejo Presidencial de Transición de la República de Haití, Leslie Voltaire. https://t.co/MSzq8zznsX — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 22, 2025

Sus palabras fueron en las declaraciones finales que dio junto a su homólogo haitiano, Leslie Voltaire, tras una reunión ampliada con los gabinetes de ambos países. Y es que en el encuentro a puerta cerrada, un discurso del mandatario se conoció por las redes sociales del director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, en el que se refería al mismo tema.

“Hablan de echar migrantes, trabajadores (...) yo creo que donde no somos bienvenidos tenemos que irnos, nada tenemos que hacer allá, algún día descubrirán que a quienes echaron los necesitaban”, dijo en esa reunión.

Esta vez, agregó que habría que mandarle un mensaje a Trump y a Elon Musk, magnate y propietario de X, “que la humanidad es más importante, que las naciones solo pueden vivir si vive la humanidad”. Petro estaría haciendo referencia al eslogan de la campaña del republicano America First o “Estados Unidos Primero”.

“Pensando que son la raza superior se van a volver más nazis”, apuntó el mandatario.

En esa línea, Petro enfatizó en que “los pueblos latinoamericanos tienen que unirse, para crecer, para [ayudarse] otra vez, entre colombianos y haitianos”. El tema de la integración suramericana ha sido central en la política exterior del presidente y en su paso por Haití hizo, en numerosas ocasiones, al pasado que unía a las dos naciones en sus luchas por la independencia.

“Los pueblos latinoamericanos hoy por hoy tienen que unirse para ayudarse mutuamente, para crecer, para ayudarnos otra vez entre colombianos y haitianos, porque esa ayuda, esa solidaridad mutua, ese cooperar es la base de la humanidad, de nuestra fortaleza, de nuestro poder”:… pic.twitter.com/Kf7yswMu6t — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 23, 2025

