“Que la Corte Constitucional no escuche los cantos de sirena”: Petro sobre reforma pensional

El presidente Gustavo Petro estuvo este viernes en Soacha, Cundinamarca, para el lanzamiento de los Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS). Allí, intervino para pedirle a la Corte Constitucional que no tumbara la reforma pensional, que será sancionada el 16 de julio en la Plaza de Bolívar, e invitó a la población adulta mayor a asistir al evento.

“Al aprobarse esta ley, y le pido a la Corte Constitucional que no escuche los cantos de sirena de los enemigos del pueblo que no quieren que la plata que vamos a gastar, que es invertir, en la vida de dos o tres millones de ancianos y ancianas, y en el derecho de todo trabajador y trabajadora que cumple los requisitos para pensionarse, se le entregue a la gente, por lo que la quieren ver convertida en utilidades de los banqueros”, apuntó. Y añadió que la Constitución ordenó hacer un Estado social de derecho, lo que comienza “dándole dinero público a quienes tenían el derecho de pensionarse por haber trabajado toda su vida”.

La oposición ha dicho que demandará el texto de la reforma ante el alto tribunal. Según argumentan, hubo “vicios en el trámite” de esta, pues señalan que fue aprobada en su último debate por “pupitrazo” y se saltó la deliberación del articulado.

En su discurso, Petro defendió la lucha social y habló del “poder constituyente”. Aclaró que no se trata de “ganas de reelegirse”, pues no era un “adicto al poder”, sino “la capacidad del pueblo para decidir sobre sus asuntos” y expresó su deseo de que los gobiernos futuros pudieran hacer lo que el suyo no pudo: “profundizar las reformas y la transformación del presupuesto en un presupuesto que le sirva a la economía popular”.

“El pueblo de Colombia no puede ser devuelto, con candidaturas ‘Milei’ hacia el pasado, la sangre, a que se revivan los mal llamados ‘falsos positivos’, que no fueron sino el fusilamiento, por parte del Estado, de miles de jóvenes para hacer creer que se ganó una guerra falsamente. Aquí comenzó la denuncia, aquí las madres para decir: ‘aquí a nuestros hijos los están asesinando’. El pueblo de Colombia ni sabía. Aquí hay que ver que el Ministerio de Cultura haga ese gran monumento a las madres y a los jóvenes que asesinaron”, indicó.

Petro habló de la ley estatutaria a la educación que se hundió en el Congreso. Sobre esta, afirmó que lo que querían sus detractores era “hacer unas EPS privadas, quizás dirigidas por los políticos, para coger el dinero público y de administración pública, hacer un negociado”. El jefe de Estado aseveró que hay que “romper las barreras internas” en el Ministerio de Educación para que se “ponga al servicio de la expansión de la educación pública de calidad y gratuita”.

El mandatario también se refirió a la construcción de sedes de universidades públicas. Según afirmó, esas sedes “no se están haciendo por las mañas de funcionarios en el interior de [su] propio gobierno”. Y criticó la gestión de Jorge Iván González en el periodo en el que encabezó el Departamento Nacional de Planeación.

“El exdirector de Planeación Nacional no fue capaz de llevar al Congreso de la República una proposición que fue rechazada en el interior del Ministerio de Educación sin que el presidente de la República supiera. Era que el fondo que el Ministerio tiene para construir infraestructura escolar pública está restringido a colegios de primera y de secundaria, no puede hacer sedes universitarias, por ley”, recriminó.

Petro volvió a traer a colación la pérdida de un billón de pesos para la construcción de estas sedes, lo que, de acuerdo con él, ocurrió “bajo la incapacidad del entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria”. El jefe de Estado afirmó que este tenía “una agenda diferente a la del gobierno popular”.

