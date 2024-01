“Deje de calumniar, no he sido nunca amnistiado ni indultado”: Petro a Cabal

Gustavo Petro y María Fernanda Cabal Foto: Archivo Particular

En la tarde de este miércoles, el presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal cruzaron mensajes en sus cuentas de X por cuenta del retiro de sus condecoraciones al exgeneral Arias Cabrales, condenado a 35 años de prisión por los hechos que rodearon la desaparición de cinco personas durante la retoma del Palacio de Justicia.

Cabal fue una de las primeras en reaccionar contra la decisión, calificándola de una “venganza” y asegurando que el mandatario y su gobierno están “impedidos moralmente” por el pasado de Petro en el M-19, grupo guerrillero que se tomó el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985.

Ante las críticas, Petro le contestó que la medida contra Cabrales está sustentada en el decreto 1070 de 2015, el cual señala que los militares en servicio activo o en retiro pierden el derecho al uso de las condecoraciones si son condenados por delitos dolosos, por la Justicia Penal Militar o la ordinaria; así como por haber sido separados de las fuerzas militares por conductas indebidas.

La senadora insistió en su punto y le envió otro mensaje al jefe de Estado. “Lo invito -ya que tanto le gusta la “verdad” y la “justicia”- a que renuncie al indulto y la amnistía del M-19, para que responda por sus crímenes en igualdad de condiciones que los militares”, dijo.

Este trino, a su vez, generó otra réplica del mandatario, quien contradijo a la senadora Cabal sobre su situación jurídica tras el fin del M-19. “Mi estimada senadora. Deje de calumniar, eso es un delito. Yo no he sido nunca amnistiado ni indultado, no tengo que renunciar a ello. Y por tanto, puede deducir jurídicamente que no tengo que responder por ningún crimen pues no los he cometido”, dijo Petro, agregando que: “he sido rebelde y revolucionario, no es lo mismo, y espero seguir siéndolo”.

Mi estinada senadora. Deje de calumniar, eso es un delito. Yo no he sido nunca amnistiado ni indultado, no tengo que renunciar a ello. Y por tanto, puede deducir jurídicamente que no tengo que responder por ningún crimen pues no los he cometido.



Por la polémica de Arias Cabrales también se han pronunciado otros congresistas, tanto del Centro Democrático como del Pacto Histórico. “Las cosas al derecho: el M-19 fue el grupo terrorista que se tomó el Palacio de Justicia entre muchos otros crímenes que cometieron”, dijo la senadora Paloma Valencia.

La senadora María José Pizarro, por su parte, aseguró que “Arias Cabrales fue condenado a 35 años de cárcel por su responsabilidad en la desaparición forzada de cinco personas que salieron vivas del Palacio de Justicia durante la retoma. En 2023 la JEP lo expulsó por no haber contribuido a la verdad”.

