“Usted y yo podemos colaborar”: Petro a Uribe sobre propuesta de un tribunal de cierre

El presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe volvieron a chocar por declaraciones de Salvatore Mancuso. Foto: Archivo

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió una vez más a las declaraciones de Salvatore Mancuso y puntualmente a la reacción del expresidente Álvaro Uribe, a quien el exjefe paramilitar definió como un “socio” en la guerra. Como el jefe de Estado le pidió a la Fiscalía investigar lo dicho por Mancuso, el exmandatario reaccionó duramente en sus redes sociales.

“Al Presidente de Colombia no le luce mentir, tampoco sustituir 27 años de investigaciones judiciales por el acomodo de un bandido que como muchos de ellos están agradecidos con el Gobierno. Que el Presidente haga revisar las bitácoras de vuelo, el manejo correcto de pilotos que venían de gobiernos anteriores, todo administrado con independencia por el Servicio Aéreo de Salud de Antioquia”, dijo Uribe, esto último en relación con la denuncia de Mancuso sobre el posible uso de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia durante la masacre de El Aro.

Al Presidente de Colombia no le luce mentir, tampoco sustituir 27 años de investigaciones judiciales por el acomodo de un bandido que como muchos de ellos están agradecidos con el Gobierno. Que el Presidente haga revisar las bitácoras de vuelo, el manejo correcto de pilotos que… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 13, 2024

Sobre ese punto, el mandatario le respondió que “no puede censurar” su debate sobre el paramilitarismo en Antioquia del año 2007, en donde él mismo, entonces como congresista, denunció lo que habría detrás de esa y otras masacres. “Le admito que como todo debate parlamentario tiene el beneficio de la duda y que lo que debe buscarse es la verdad judicial”, señaló.

El presidente Petro señaló que nunca conoció a Mancuso, pero que tiene razón a la hora de pedir “cesar la colaboración con la guerra y comenzar la colaboración con la paz”. Así, volvió a plantear que el país necesita un tribunal de cierre que logre esa verdad judicial y agregó que no se trata de un tema personal contra el expresidente Uribe.

Señor expresidente Uribe. No puedo censurar mi propio debate sobre el paramilitarismo en Antioquia del año 2007, en donde mostré a la ciudadanía los indicios que encontré de la masacre del Aro y otras masacres. Le admito que como todo debate parlamentario tiene el beneficio de la… https://t.co/hk9OIermvC — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 13, 2024

“A mi no me interesa la venganza. Creo que, como se acordó, debe existir un tribunal de cierre de la verdad judicial, donde toda persona que se incrimine: guerrillero, militar, paramilitar o civil que haya sido funcionario público o no, ahora llamados terceros, pueda declarar y establecer la verdad judicial. Ese tribunal debería ser la JEP, tal como el estado colombiano se comprometió mediante declaración unilateral de estado ante la humanidad”, dijo.

Según le reiteró a Uribe, su propuesta no busca “venganza, sino un gran proceso de perdón social que convocará a Colombia a una verdadera era de paz. Usted y yo podemos colaborar en este proceso que cambiaría la historia del país para bien de nuestros hijos y nietos y los de toda la sociedad colombiana”.

