Petro les pidió a algunos de sus ministros dar un paso al costado si “les da miedo”

Este miércoles, en medio de un discurso en el que tocó varios temas, entre esos el final de las relaciones diplomáticas con Israel, el presidente Gustavo Petro envió varios mensajes a sus funcionarios más cercanos. Primero aseguró que los ministros que tengan “miedo” deben abandonar el Gobierno y luego agregó que quienes utilicen mal el dinero público serán denunciados por él mismo.

“Hay que levantar la bandera del poder Constituyente. Aquí vinieron unos a pedir que no haya cambios en Colombia, nosotros venimos a otra cosa, vamos a clavar la bandera de la justicia social, de la democracia y de la paz definitiva. No nos hemos echado atrás, este Gobierno tiene que avanzar en esas tareas. Ministro o ministra que le dé miedo, dé un paso al costado y deje que otro lo pueda hacer”, señaló el jefe de Estado desde la Plaza de Bolívar.

El mandatario hizo una férrea defensa de sus reformas y cuestionó a los sectores que se han opuesto a esos proyectos, incluyendo a los que marcharon el pasado 21 de abril. “No les gusta que no me llame Pastrana, Ospina, Lleras, Santos, pero es que yo no pertenezco a esa oligarquía colombiana, no pertenezco a esa pseudo aristocracia ignorante vestida de esclavista que hoy no conocen la realidad del mundo, que se han separado de la realidad pensando que el país no ha cambiado”, dijo.

En este punto habló de lo que él ha llamado un “golpe blando” contra su Gobierno y advirtió que el pueblo saldría a respaldarlo en las calles si intentan tumbarlo. “Si van a intentar un golpe, enfrentarán al pueblo en las calles. Quiero ser claro, quiero que este mensaje se difunda, este yo o no, si intentan un golpe contra la voluntad popular, tal como hicieron el 19 de abril de 1970, el pueblo en la calles recuperará la democracia y la voluntad popular”, agregó.

