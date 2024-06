“Qué pena que expresidentes se expresen contra un acuerdo nacional”: Gustavo Petro

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y el presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

Desde Santa Bárbara de Pinto (Magdalena), donde entregó 600 hectáreas de tierra a las comunidades campesinas, el presidente Gustavo Petro se refirió a las críticas de varios expresidentes a la propuesta de iniciar un proceso constituyente para cumplir los cambios que ordenó el Acuerdo de Paz de 2016. Durante su discurso mencionó en varias oportunidades al expresidente Juan Manuel Santos, de quien dijo fue el que firmó el documento que hoy su gobierno busca cumplir.

“El odio no construye jamás una nación, por eso qué pena me da que expresidentes de la República se expresen públicamente contra la idea de hacer un acuerdo nacional, cuando ellos mismos firmaron ese compromiso ante la humanidad. El acuerdo nacional no es ir a un club a tomar whisky, a repartirse los negocios públicos para volverse más ricos; el acuerdo nacional es entre toda la sociedad colombiana, incluidos esos expresidentes”, señaló el jefe de Estado.

Según explicó, lo acordado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc obliga al Estado a implementar una reforma agraria, que empieza con el compromiso de entregar tres millones de hectáreas de tierra fértil al campesinado. Así mismo, dijo Petro, se trata de cumplir con la transformación del territorio y con la verdad judicial para alcanzar el perdón social. “Se nos convierten en tareas básicas, no de un gobierno, que se puede pintar de cualquier color, sino de toda la sociedad”, puntualizó.

Sobre la reforma agraria agregó que no se trata de un capricho suyo, sino de una “necesidad de la Nación, si queremos industrializarnos tiene que sembrarse el campo, si queremos justicia real, equidad, tiene que sembrarse el campo en las manos del campesinado de Colombia”.

A renglón seguido aseguró que no se pueden incumplir esos compromisos “porque la justicia internacional actúa, esto no es un juego”. Este punto está relacionado con la polémica que durante las últimas semanas ha rodeado su propuesta de poner en marcha el “poder constituyente” para cumplir el acuerdo y, según lo planteado por figuras como el excanciller Álvaro Leyva, utilizar el mismo documento para una asamblea constituyente.

Ese punto es el que ha generado varias críticas de los expresidentes, entre ellos Juan Manuel Santos, quien dijo hace una semana que “usar el Acuerdo de Paz con las FARC para convocar una constituyente es un absurdo”.

Petro, sin embargo, insistió en que se trata de cumplir lo pactado, lo que a su juicio tardaría varios gobiernos más, por lo menos en lo que se refiere a la reforma agraria. “Hemos podido entregar cerca de 200.000 hectáreas (de tres millones), eso significa que tendríamos que tener por lo menos ocho años hacia adelante de gobiernos que hicieran lo mismo que estamos haciendo nosotros”, dijo Petro.

El mandatario cerró su discurso preguntándoles a los expresidentes si están comprometidos a cumplir el acuerdo o “nos están engañando, porque esa respuesta determina la respuesta de Colombia. Yo sí los invito, sin pertenecer a sus clubes, sin jamás haber sido su amigo, a cumplir la palabra”.

