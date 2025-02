Petro llamó a una gran movilización campesina desde Chicoral

El presidente Gustavo Petro en Chicoral (Tolima) para la firma del Pacto por la Tierra y la Vida. Foto: Ministerio de Agricultura @MinAgricultura

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este sábado el presidente Gustavo Petro se pronunció ante campesinos y miembros de comunidades étnicas en Chicoral (Tolima), donde se encuentra junto con algunos de sus ministros para la firma del Pacto por la Tierra y la Vida, “un acuerdo que busca transformar el campo y avanzar hacia la paz con justicia social”.

La jornada de mesas de trabajo, en la que ha estado presente la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, empezó el pasado viernes y tiene como objetivo “revertir los efectos del Pacto de Chicoral.

En su discurso, el primer mandatario recordó que en ese corregimiento de Tolima, el 9 de enero de 1972, en el gobierno de Misael Pastrana “enterró la reforma agraria”.

Le sugerimos: “Queremos un rol más activo que reactivo en Ginebra”: vicecanciller Jaramillo

En Chicoral, Tolima, donde enterraron la reforma agraria en el gobierno de Misael Pastrana e iniciaron la masacre contra el movimiento campesino y a favor de la gran propiedad de la tierra, y de las mafias, comezamos hoy la gran movilización nacional campesina por la reforma… pic.twitter.com/okpjVE4VtI — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 22, 2025

“Fue ahí cuando se jodió Colombia. Y ahora la recuperamos y depende de ustedes y de mí”, dijo Petro. “Tengo que echar la culpa a Misael Pastrana Borrero del narcotráfico en Colombia, porque al quitarle la posibilidad de la tierra fértil al campesinado, lo que surgió después de 1972 fue un campesinado colono (...) Se inició el narcotráfico y ahora es gravísimo”, aseguró.

El presidente también habló sobre otro miembro de esa familia: el expresidente Andrés Pastrana. “Que me diga Andrés Pastrana si el señor Diego Marín no lo menciona como su ayudante en los procesos penales que han ocultado la Fiscalía General de la Nación y que no lo han puesto preso porque es el amigo del poder”, dijo haciendo referencia a un supuesto vínculo entre el exmandatario y el zar del contrabando.

Le recomendamos: Elecciones de Putumayo serán el primer pulso de la Registraduría en este 2025

Además, Petro hizo referencia a su paquete de reformas sociales, que no solamente ha enfrentado dificultades para ser debatido en el Capitolio, sino que las ya aprobadas, como la pensional, tambalean en la Corte Constitucional.

“Ya nos anuncian que la Constitución de 1991 es letra muerta. Ya el Congreso hace huelga y no quiere aprobar las reformas. Ya si aprueban las reformas, tampoco pasan. Ya el gran mensaje de las elecciones del 2022 fue olvidado. Les olvidó que yo gané las elecciones en el 2022″, dijo.

El primer mandatario también hizo una llamado a convocar “una gran movilización campesina, nacional, pacífica, pero decidida”. “El pueblo no se puede callar”, anotó.

El nuevo acuerdo de Chicoral, llamado Pacto por la Tierra y la Vida, buscar “servir como hoja de ruta para la reforma agraria del país”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.