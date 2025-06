Bancada petrista y ministros son llamados al orden para la defensa del Gobierno

Presidente Gustavo Petro se reunió con congresistas del Pacto Histórico como Gabriel Becerra, Alberto Benavides y Gloria Flórez. Foto: Gabriel Becerra

Si hay algo que les ha criticado el presidente Gustavo Petro a sus congresistas del Pacto Histórico es no moverse con rapidez ni como él lo esperaría cuando el momento político lo requiere. Y por eso mismo, en las últimas 48 horas tuvieron lugar dos reuniones en la Casa de Nariño en las que no pasaron desapercibidos los regaños del jefe de Estado, pues para él sus 45 legisladores no han sido contundentes en la defensa de la consulta popular y la agenda reformista. Este mensaje también impactó directamente al equipo...