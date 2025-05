Esta es la comitiva del Gobierno que participará en misa de investidura de León XIV

Resume e infórmame rápido

El presidente Gustavo Petro ya está en Roma, capital de Italia, y se prepara para participar en la misa que marcará el inicio del pontificado de Robert Francis Prevost, ahora conocido como el papa León XIV. El mandatario llegó este sábado a suelo italiano, tras su paso por China, donde firmó el plan de cooperación para unirse a la llamada nueva Ruta de la Seda y solicitó el ingreso de Colombia al banco de los Brics.

De acuerdo con información del Vaticano, la comitiva colombiana que participará en la investidura del papa, además de estar liderada por el jefe de Estado, contará con la participación de la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; y la hija menor del mandatario, Antonella Petro Alcocer, quien también estuvo en China.

Según se ha conocido, la apuesta del presidente no es solo asistir al importante evento, sino también concretar un encuentro privado con el máximo jerarca de la iglesia católica y de paso invitarlo para que visite Colombia. No está claro si será sencillo o no encontrar el espacio, ya que a la eucaristía asistirán cerca de 150 líderes mundiales.

Entre los asistentes más destacados están el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio; los reyes de España, Felipe VI y Letizia; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y los presidentes de Ucrania, Ecuador, Perú, el primer ministro de Canadá, entre otros.

Aunque se espera que el presidente regrese a Colombia el lunes, la Casa de Nariño decidió aplazar para el martes el evento que tenía programado en Barranquilla a manera de cabildo abierto en defensa de la consulta popular hundida en el Senado. Mientras el mandatario esté fuera del país, el ministro delegatario con funciones presidenciales será el jefe de la cartera de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

