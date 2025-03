“Me ha traicionado siente veces”: sube tensión entre Gustavo Petro y Claudia López

El presidente Gustavo Petro estuvo en escenarios institucionales junto a Claudia López mientras la lideresa fue alcaldesa de Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Aunque no son pocos los sectores que están intentando acercar al presidente Gustavo Petro con exalcaldesa de Bogotá Claudia López, al menos en público estos dos líderes políticos han mantenido distancias y se han lazado dardos constantemente.

La más reciente de estas movidas la dio el propio jefe de Estado, quien aprovechó varios minutos de su más reciente consejo de ministros televisado para –más allá del cañón de Micay y la dura crisis de orden público que hay en esta región del Cauca– referirse a la exmandataria capitalina.

“Claudia López me ha traicionado siente veces; no hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López en toda mi existencia. Acordaba conmigo una cosa y al otro día en una emisora decía otra cosa”, precisó el mandatario en una sesión que duró más de tres horas y que terminó pasada la 1 de la mañana.

De hecho, este mismo lunes horas antes de que se diera este pronunciamiento del presidente Petro, la alcaldesa López estaba siguiendo muy de cerca el proceso de separación en el que se encuentra Alianza Verde, partido en el que militó hasta hace pocos meses y al que renunció luego de que varios de esos integrantes terminarán salpicados por el escándalo de corrupción del saqueo a la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y que salpicó, además, directamente a la Casa de Nariño.

López, en uno de sus más recientes dardos a Petro, criticó con fuerza la documentación que toca el ordenamiento de la sabana de Bogotá: “Su resolución impuesta es ilegal y abusiva. Invito a los actuales y anteriores alcaldes y gobernadores, así como a la ciudadanía y al empresariado, a unirnos en acciones penales, legales y ciudadanas para que Petro deje de obstruir y sabotear a nuestros territorios”.

En todo caso, la candidatura presidencial de López ya comenzó a avanzar y el proyecto releccionista que desplegó el presidente Petro del progresismo sigue sin detenerse; por lo mismo, no se descarta que los próximos meses se puedan entender puentes.

"EPM, que es una empresa pública, acaba de decir que embarga cuentas de la Nación. Esa es una acción política que no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, ni por el interés nacional. Eso no se puede permitir, el Presidente tiene la función… pic.twitter.com/MkRqlbcwWh — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 11, 2025

