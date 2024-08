“Les ganaríamos una y otra vez”: Petro habló de la posibilidad de la reelección

El presidente Gustavo Petro asistió a un acto de reconocimiento del Consejo Comunitario Ma-Kankamaná de San Basilio de Palenque como sujetos de reparación integral. Allí, volvió a referirse al tema de la reelección, sobre el que ha dicho que se niega a buscarla.

Ante varios gritos de parte del público que gritaban “reelección”, el mandatario pidió que no continuaran, pues se “asustan los expresidentes”: “cómo será que están tan asustados, siendo que a ellos les debería interesar la reelección porque podrían concursar”, afirmó.

“Saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Les ganaríamos una y otra vez”, añadió. El jefe de Estado reiteró que no está buscando la reelección y argumentó que no quería “que el país entre en una lucha de esas que podría dejar incluso muertos”.

En su intervención, volvió a la misma idea que ya había planteado en la Asamblea de la Colombia Humana, donde insistió en que hay que “reemplazar a Petro por un proyecto democrático que se pueda profundizar aún más”.

“No se trata de personas, se trata de ideas y proyectos, se trata de banderas, porque las banderas sobreviven después de uno, de la existencia humana. Las banderas las hacen los pueblos, las vuelven victoriosas los pueblos y las pueden volver permanentes los pueblos. El ser humano pasa, los pueblos no”, agregó.

En su discurso en San Basilio de Palenque, el presidente también les dijo a sus ministros que había “un orden de prioridades” y debían enfocarse en atender a las personas que más lo necesitaban. Petro aseveró que “prácticamente todo el Caribe y buena parte de la Colombia pobre no tienen los recursos existenciales para vivir”.

San Basilio de Palenque tierras de Benkos Biohó y de libertadores. pic.twitter.com/rEoc1xBjJR — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 23, 2024

“Carreteras sí pasan por ahí, cuatro calzadas llenas de peajes a la lata, porque es un negocio de los banqueros. Esas obras avanzan rápido, las paga la nación y entonces, como la nación no tiene plata para todo, por estar pagando las carreteras del negocio de [Germán] Vargas Lleras y otros, no está pagando los acueductos y los alcantarillados de la gente humilde de Colombia”, enfatizó.

El jefe de Estado ha negado en varias ocasiones estar buscando la reelección. Sin embargo, sí ha hecho énfasis en la necesidad de que el progresismo continúe en el poder. Según él, es una apuesta viable, pues, de acuerdo con él, el Pacto Histórico sigue contando con una gran parte de la fuerza electoral. Este sábado, instó al progresismo a unirse en un frente amplio para formar un partido unitario de cara al 2026.

