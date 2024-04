Petro negó querer perpetuarse en el poder: “no estaré más allá de agosto del 2026”

El presidente Gustavo Petro se refirió a las marchas del 21 de abril. Foto: Archivo Particular

Las marchas del pasado domingo siguen generando tensiones entre el Gobierno y la oposición, en medio de los debates sobre la reforma pensional en el Senado. El presidente Gustavo Petro se refirió al reporte de la Flip sobre los 13 periodistas que fueron agredidos en lo que llamó “las marchas del uribismo en todo el país” y las acusaciones de que busca perpetuarse en el poder con una constituyente.

Han sido 13 los y las periodistas agredidos en las marchas del uribismo en todo el país. Ni hablar de los gritos de muerte y las agresiones a quienes consideran "petristas".



Abrimos nuestra mano al acuerdo, permitimos su libre expresión, sin gases, ni ojos destruidos, dispuestos… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 23, 2024

“Abrimos nuestra mano al acuerdo, permitimos su libre expresión, sin gases, ni ojos destruidos, dispuestos a defender incluso a su líder de la justicia internacional, los invitamos a trabajar con nosotros la paz, los invitamos todos los días a discutir los proyectos de ley”, dijo el mandatario. “Su respuesta no solo es romper de manera permanente el debate en el Congreso, sino llenar de odio a su gente con mentiras y ‘Fakes’ y comenzar a construir el golpe”.

El mandatario se refirió a lo que pasó este lunes, cuando la oposición rompió el quórum en el debate de la reforma pensional en la plenaria del Senado en protesta tras alegar una la falta de garantías en la discusión, que ha aprobado 72 artículos de 94. Hizo también una breve mención sobre otro proyecto archivado en el Congreso: la reforma a la salud, que ahora busca ser revivida por una apelación que presentaron congresistas del oficialismo.

“Dejen de gritar mentiras, no le vamos a quitar la pensión a nadie, no le vamos a quitar la EPS a nadie, solo que no vamos a permitir que se roben el dinero”, apuntó.

Sobre un presunto “golpe” y acusaciones de que lo que busca es perpetuarse en el poder, Petro indicó que no estaría “más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular [lo] lleva a no estar ni un día menos”. De acuerdo con él, lo que buscan es una “excusa” para tumbarlo “porque defiende a los trabajadores, a los campesinos, a la gente indígena, a las regiones excluidas y al barrio pobre”.

Afirmó que estos presuntos intentos que llevan sus detractores se ven reflejados en las investigaciones por “topes electorales”, pero “buscan y buscan y no han encontrado un peso”. El presidente también se refirió al proceso que lleva el Consejo Nacional Electoral, que cuestiona el aporte de Fecode por $500 millones y en el que han sido citados empresarios de Daily Cop, una captadora ilegal.

“Su prensa ha buscado durante ya años la excusa del golpe: los topes electorales. Como si no fueran ellos los que han usado a Odebrecht, a Keralty, al Ñeñe Hernández, al paramilitarismo para elegirse. Una y otra vez inventan los hechos. En eso Barbosa los ayudó al máximo, torturando incluso a mi hijo, violando su habitación donde estaba su mujer desnuda; allanan sindicatos, llegan a afirmar que los dineros de los trabajadores que donan a partidos políticos si son criminales, en cambio los de los dueños de las EPS, o los de los dueños de la prensa, no”, escribió en el trino.

Finalmente, aseguró que espera que el 1 de mayo, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajo y la fecha en la que el presidente hizo una convocatoria propia para que salieran a las calles quienes lo apoyan, “sea la gran caminata alegre de la gente que trabaja y estudia, que sueña y hace”, en la que estarán presentes “las y los constructores de la democracia y la paz”. Recalcó que, a pesar de los mensajes de “odio” en las marchas, desde el Ejecutivo seguirán “con la mano tendida atentos a propuestas concretas que no vayan contra la gente y su dignidad”.

“Por eso el 1 de mayo no solo tiene que llenarse de paz, de alegría y de justicia. Las marchas del trabajo siempre son marchas de la verdad. Que aún no llegamos a todas partes, que aún las políticas públicas son débiles para construir justicia; profundicémoslas. Es el pueblo el que tiene que guiar al gobierno en muchas partes donde no ha llegado gobierno alguno”, finalizó.

