Petro niega derrota del Pacto Histórico y propone un “frente amplio por el cambio”

El presidente de la republica ejerciendo su derecho al voto en la jornada de las elecciones regionales 2023. Foto: El Espectador - José Vargas

El presidente Gustavo Petro hizo un nuevo balance de los resultados del Pacto Histórico en las elecciones regionales. Según explicó, aunque hay un “relato periodístico” que habla de una derrota, los 13 partidos que conforman su coalición ganaron fuerza en varias alcaldías, concejos, gobernaciones y asambleas. Dijo que muchos solo cuentan las victorias que tienen el logo del Pacto, pero que este solo aparece en el 20 % de las candidaturas.

“El mapa electoral no solo refleja el mismo mapa de las elecciones presidenciales, sino que avanzamos de manera victoriosa en el Casanare, Boyacá, el Meta, Arauca, toda la Amazonía, Caldas y Huila”, dijo. En relación con los casos de Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, dijo que no las perdieron, pues antes no las tenían.

En el relato periodístico de la derrota medios y oposición hacen un malabar estadístico.



No cuentan las fuerzas que ganaron la primera vuelta presidencial, sino solo donde está el logo del Pacto. Como ese logo solo aparece en el 20% de los municipios, de ahí construyen su… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 2, 2023

Lea también: Uribe y Petro, sin mencionarse, chocan por impuesto a las bebidas azucaradas

El mandatario aseguró que este panorama los invita a “aglutinar las fuerzas” para construir un frente amplio por el cambio. “Los gobiernos locales del Frente Amplio tendrán todo nuestro apoyo. Invitamos a las gobernaciones y alcaldías independientes a realizar el esfuerzo de concertar los planes y presupuestos locales con el plan nacional de desarrollo”.

El jefe de Estado aclaró que habrá un diálogo institucional con las fuerzas de oposición que ganaron en Antioquia, Santander, Norte de Santander y Atlántico. Más temprano aseguró que las primeras reuniones serán con “los gobernadores y alcaldes elegidos que provienen de la campaña victoriosa a la presidencia”.

No se pierda: “No es momento de buscar culpables”: Pizarro por choques en el Pacto Histórico

Uno de los primeros contactos del presidente con mandatarios electos fue con la nueva gobernadora del Chocó, Carolina Córdoba, avalada por el Partido Liberal, quien le dijo a Petro que su departamento “está listo para el cambio”. El presidente agradeció el apoyo y aseguró que “el liberalismo y el progresismo se unieron desde entonces para triunfar no solo en la presidencia sino ahora en la gobernación”.

Las declaraciones de Petro llegan justo cuando algunos integrantes del Pacto Histórico están chocando en redes sociales por cuenta de los resultados del domingo. Este miércoles, Gustavo Bolívar dijo que la coalición debe ajustar su rumbo, pues está quebrada en varias partes del país. Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, le pidió reconocer sus errores y lo señaló de tener “un liderazgo tóxico”. Al final del día, la senadora María José Pizarro pidió no buscar culpables y regresar al diálogo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.