“Petro no rechaza ejecuciones de personas en Irán”: Ingrid Betancourt

La excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, arremetió contra las posturas sobre derechos humanos del presidente Gustavo Petro. Concretamente, habló sobre lo que ella sostiene como una contradicción entre el discurso por la vida que promueve el jefe de Estado en en país, y lo que sería la falta de crítica frontal al régimen de la República Islámica de Irán por su violación a los derechos de protestantes y la puntual ejecución de mujeres por el delito de “odio contra Dios”.

“Gustavo Petro no rechaza ejecuciones de personas en Irán que han protestado pacíficamente contra la dictadura cruel y misógina, pero pide no matar el fútbol. Aquí libera actores violentos y allá se alía con cruenta dictadura iraní ¿cuál Colombia Humana y potencia mundial de la vida?”, cuestionó la política.

Por medio de un comunicado, el partido Verde Oxígeno señaló como “aterrador” el llamado que Petro hizo hace unos días, en el que pidió por la vida del futbolista Amir Nazr-Azadani, uno de los 11 pendientes de ser ejecutados por condena a pena de muerte.

“¿Acaso no le ha informado su servicio diplomático que hay una guerra civil en ese país, protagonizada por un pueblo valiente levantado contra la dictadura cruel y misógina? ¿Acaso no sabe que el hombre de la foto está condenado a muerte por protestar contra el régimen al cual su canciller, Álvaro Leyva, le rindió la primera visita diplomática de su gobierno?”, se lee en el documento. Asimismo, le endilgan al primer mandatario falta de “sensibilidad humana y dignidad democrática”.

Según Betancourt, el problema que le encuentra al discurso de Petro es que debe definir a quiénes apoya Colombia y a quiénes no los respalda. “Además del futbolista, hay otras 29 personas que están en el corredor de la muerte. No entendemos cómo el el presidente Petro, por un lado, fija ante el mundo posiciones responsables sobre el ambiente, combustibles fósiles y narcotráfico, y, por el otro, facilita la impunidad adentro y promueve relaciones con terroristas afuera. No entendemos cómo puede guardar silencio ante las atrocidades de Irán y salir con gran cinismo a pedir que no maten al fútbol cuando están matando gente”, manifestó la colectividad.

Diplomacia del Gobierno sobre Irán

A pesar de las críticas de la excandidata presidencial, vale la pena recordar que este diario publicó recientemente un listado de acciones que demuestran que el Gobierno sí estaría tomando cartas en el asunto de violaciones de derechos humanos en la República Islámica de Irán.

Entre ellos está que Colombia suscribió la declaración conjunta de 53 países llamada “Igualdad de condición y derechos humanos de las mujeres: la muerte de Mahsa Amini”, presentada en el 51º Consejo de Derechos Humanos. Esto por cuenta de la muerte de la joven Mahsa Amini por llevar mal puesta la hiyab.

El Gobierno en cabeza de la Cancillería también respaldo que se convocara la 35ª sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Irán, encuentro que tuvo lugar el pasado 24 de noviembre, en Ginebra.

A la par, el pasado 14 de diciembre, 29 países, incluido Colombia, votaron para que Irán fuera retirado de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU.

