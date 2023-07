Petro no llegó a San Andrés y otras tres plantadas del presidente

El presidente Gustavo Petro en San Andrés, durante su visita en mayo de 2023. Su ausencia en la isla fue criticada este 13 de julio, día que se resolvió el último caso entre Colombia y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia. Foto: Archivo Particular

Este jueves el presidente Gustavo Petro tenía planeado desplazarse al archipiélago de San Andrés para recibir el fallo de La Haya sobre el último caso pendiente en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) entre Nicaragua y Colombia, que finalmente ganó el último. Aunque debía llegar a las 9 de la mañana, sobre la una de la tarde se supo que el mandatario no haría el viaje. Las declaraciones del gobierno en la isla fueron encabezadas por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva.

"En este histórico día, hemos logrado mantener intacta la soberanía. Se cierra un capítulo judicial con un país vecino y se abren las puertas para defender la cuenca del Caribe. Esta es una ocasión excepcional para potenciar el desarrollo de la región": Canciller @AlvaroLeyva. pic.twitter.com/jc8HEYIzFu — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 13, 2023

Desde Bogotá, el presidente celebró la decisión de la corte: “Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago”.

Le recomendamos: Santos, Duque y Petro reaccionan a la victoria de Colombia en La Haya, ¿qué dijeron?

No es la primera vez que Petro hace un desplante de este tipo. En abril de este año el presidente dejó plantado al Consejo Nacional de Juventud por tercera vez. “La excusa es que el presidente tiene un viaje internacional mañana y, adicionalmente, tiene gripa y no se puede presentar”, dijo entonces la concejera Nathalia Acero. La promesa de reunirse con el CNJ finalmente la cumplió a finales de mayo, en San Andrés.

En agosto de 2022, el mandatario no asistió al encuentro con la cúpula militar, donde lo esperaban cerca de mil uniformados. “Les informamos que lamentablemente se canceló el evento de reconocimiento de tropas en la Escuela José María Córdova. El presidente se mantiene atendiendo reuniones urgentes privadas de Gobierno”, informó la prensa de Presidencia momentos antes del previsto inicio de la ceremonia. Algo similar sucedió unos meses después, en diciembre de 2022, cuando el presidente no asistió a la ceremonia de posesión de los magistrados de la Corte Suprema y Constitucional. A manera de protesta, los togados no fueron, días después, a la cena protocolaria de Navidad con el mandatario.

Le podría interesar: Fallo de La Haya: Colombia ganó el último pleito contra Nicaragua

Este jueves la CIJ se pronunció sobre la segunda demanda que Managua presentó contra Bogotá, pero que era la última pendiente por resolver. Esta vez, Nicaragua reclamaba una plataforma continental más allá de 200 millas náuticas contadas desde su costa, que la Corte no le concedió.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.